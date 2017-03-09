Barcelona tarihi galibiyeti kutluyor

Barcelona'nın oyuncuları, teknik heyeti, yöneticileri ve taraftarları çeyrek finale yükselmenin sevincini yaşadı. Teknik direktör Luis Enrique, Camp Nou'daki maç sonrası sahanın ortasında dans ederek galibiyeti kutladı.

Luis Enrique, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk maçta Fransa'da aldıkları 4-0'lık yenilgiye rağmen oyuncularının turu geçeceklerine olan inancını asla kaybetmediğini söyledi.

Futbolcularının sahada inanılmaz bir heyecan ve azimle mücadele ettiğini vurgulayan İspanyol teknik adam, "İlk maçtan sonra böyle bir tur geçmenin zevkini çıkardım. İnanılmaz bir geri dönüş oldu ve bu çeyrek finale kalan diğer takımların çok da hoşuna gitmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Şampiyonlar Ligi'nin kötü bir maçı affetmediğini anlatan Luis Enrique, Paris'te 4-0 mağlup oldukları maçtan sonra "hatalarından ders aldıklarını" belirtti.

Turu Barcelona taraftarlarına adadıklarını ifade eden Luis Enrique, şöyle konuştu:

"Futbol inanılmaz bir spor. 41. dakikada 3-1 ile turun dışındasınız, maç sonunda 6-1 ile çeyrek finalde. Sergi Roberto genç takımdayken hep gol kaçırıyordu. 'Gökkuşağına bile gol atamıyorsun' diye ona hep şaka yapıyordum. Bugünü ne çocuklar ne de büyükler unutacak. Bu akşam bayram ama yarın sabah yataktan kalktığımızda hemen Deportivo maçına konsantre olmalıyız."

-Sergi Roberto: "Halen inanamıyorum"

Barcelona takım kaptanı Andres İniesta da olağanüstü bir karşılaşma olduğunu dile getirdi.

Kendisi ve arkadaşlarının turu geçmek için çok büyük bir kredi harcadığına değinen İniesta, "Paris'te her şey kötü gitmişti ama burada gol bulduğumuzda onların üzerinde baskı kuracağımızı biliyorduk. İmkansızı yaptık. Futbolda bazen böyle şeyler oluyor." yorumunu aktardı.

Katalan ekibine 90+5'te turu getiren 6. golü atan Sergi Roberto da şunları kaydetti:

"Halen inanamıyorum. Nasıl gol attım bilmiyorum. Tüm gücümle vurdum. Paris'ten sonra çok kötü durumdaydık, o yüzden bu maçı böyle oynamayı başardık. Bu akşam taraftarımız 12. oyuncu oldu ve bu galibiyet onların. Şimdi bunu kutlayıp hemen sonrasında lige konsantre olmalıyız."

- Neymar: "Bugün gelsin diye çılgın gibi bekliyorduk"

Maçın yıldızı olan ve hat-trick yapan Neymar, en iyi karşılaşmasını oynadığını bildirdi.

Çok iyi durumda olduğunu söyleyen Neymar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Maç öncesinde inanıyorduk ama Cavani'nin golünden sonra biraz moralimiz bozuldu. 4. gol ve penaltının ardından tekrar inandık. Birbirimize, takıma güveniyoruz. Tarih yazdık. Bugün gelsin diye çılgın gibi bekliyorduk. Stresli değil gülerek bir futbol oynadık. Onlar topu çıkarmakta başarılı olamadılar. Barcelona gibi bir takım kime karşı oynarsa oynasın geriden gelip kazanabilir. 3-1'de tur elimizden gidiyormuş gibiyken bile neşeli oynuyorduk."

Kulüp Başkanı Josep Maria Bartomeu ise her zaman hatırlanacak tarihi bir maç yaşadıklarına dikkati çekti.

Takımın ve taraftarların son dakikaya kadar turu geçeceklerine inandığını vurgulayan Bartomeu, "Bugün olanlar Şampiyonlar Ligi'nin geri kalanında bize daha çok enerji verecektir. 6 gol atmamız gerektiğini biliyorduk. Takımı ve Luis Enrique'yi kutluyorum. Çeyrek finale kalmak bir başarıdır." açıklamasını yaptı.

- Emery: "Penaltılar şüpheli"

Tarihi mağlubiyetin ardından sahayı büyük hayal kırıklığı içinde terk eden Paris Saint Germain'in teknik direktörü Unai Emery, basın toplantısında, bu müsabakada Paris'te olanların tersini yaşadıklarını belirtti.

Barcelona'dan üstün bir futbol oynamayı başaramadıkları öz eleştirisini yapan Emery, "Benim ve takım için negatif bir tecrübe oldu. Bundan ders almak gerekir. Çok büyük bir fırsatı kaçırdık. Tüm kazancımızı son 3 dakikada kaybettik." ifadelerini kullandı.

Emery, maçın Türk asıllı Alman hakemi Deniz Aytekin'in verdiği bazı kararları eleştirerek, "Hakem kararları bize zarar verdi. Penaltılar şüpheli." dedi.