Barça'nın zaferi İspanyol basınında

El Mundo Deportivo ve Sport gibi Katalan spor gazeteleri "Kahramanlar", "Efsanesiniz" ifadelerini manşetlerine çıkardı. Sport, "Barcelona, futbol tarihine geçen bir geri dönüşle çeyrek finale kaldı." ifadesini öne çıkardı.

El Mundo Deportivo "Nou Camp'ta destansı, tarihi bir geri dönüşle mucizeyi gerçekleştiren Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kaldı. Büyük bir başlangıcın ardından Cavani stadı soğuttu ancak 3 gol atan Neymar ve Sergi Roberto ile Barcelona imkansızı başardı. Barcelona, bir taraftarın hayal edebileceği en muhteşem düşü hediye etti. Tarihi geri dönüşün arkasında tribünler ile takım arasında kurulan bağlantı var. Bu Barcelona için hiçbir şey imkansız değil." diye yazdı.





Marca gazetesi, Barcelona'nın destansı bir maç oynadığını ve tarihe geçtiğini vurgulayarak, "87. dakikada Barcelona'ya 3 gol gerekiyordu. 90+5'inci dakikada Sergi Roberto'nun mucizevi golü tarihi yazdı. Böylesi asla görülmedi: 7 dakikada 3 gol. Sahada oynamak yerine savunmayı tercih eden ve bunun bedelini ödeyen Emery'nin PSG'si ise hakemi suçladı. Fransızlara göre fırtınanın göbeğinde hakem var." ifadelerini kullandı.





El Mundo "Hayat veren mucize. Barcelona, bu nesle damga vuracak bir galibiyetle 4-0'ı 6-1'e çevirip turu atladı.", El Pais ise "Böylesi asla görülmedi. Barça, krallara layık bir zafer ile PSG'yi eledi. Cavani'nin golü sonrasında her şey bitmiş gibi gözükürken, son 7 dakikada Neymar iki golle ve Sergi Roberto da son golle zaferi getirdi." yorumunu yaptı.

La Vanguardia da "Destansı bir Barça, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı. PSG karşısında inanılmaz geri dönüşün liderliğini Neymar yaptı. Avrupa'da ilk kez bir takım 4-0 yenildiği ilk maçın rövanşında daha farklı galip gelerek turu geçmeyi başardı." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Barcelona'nın tarihi galibiyetinde gecenin en iyisi Brezilyalı futbolcu Neymar olarak gösterildi. Yapılan yorumlarda, "Neymar en iyi futbolunu en gereken günde gösterdi. Barcelona'nın liderliğini üstlenen Brezilyalı futbolcu unutulmayacak bir maç çıkardı." denildi.



