Barça Rakitic ile sözleşme uzattı
La Liga ekiplerinden Barcelona, Ivan Rakitic'in sözleşmesini 2021'e kadar uzattığını açıkladı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Rakitic ile sözleşmesini 2021 yılına kadar uzatma konusunda anlaşma sağlandığı bildirildi.
Açıklamada, Hırvat milli oyuncunun sözleşmesine 125 milyon avro fesih bedeli maddesi konduğu ve resmi imzaların yarın kulüp binasında atılacağı da belirtildi.
Barcelona'ya 2014'te Sevilla'dan transfer olan Rakitic, bu süreçte 145 maçta görev aldı ve 23 kez ağları sarstı.
- 09 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:46
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Yorum
fboğuz Fb ilk başta hocayı belirlesin balotelli üst düzey topçu ama çatlak bunu diğer bir çatlak bielsa oynatır fbye bacca tarzı adam lazım
- Aranan ateşleyici bulundu
Toplam 32
Yorum
fbcan sorunsuz adam alın arkadaş bi tarafı havada adamları görmekten bıktı taraftar
- İşte haftanın hakemleri
Toplam 3
Yorum
PUANLAR YİNE KAYYIP GS YIN BELALISI TERMİNATÖR FIRAT AYDINUS YİNE ATANMIŞ GS MAÇINA. NEDEN GS KENDİ EVİNDEKİ AVANTAJI YOK ETMEK İÇİN. GS YIN PUANLARI KAYIP Yİ
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