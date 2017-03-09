 Arda partiyi mahvediyordu – Fotomaç – 09 Mart 2017
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    09 Mart 2017, Perşembe
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    Arda partiyi mahvediyordu

    Arda partiyi mahvediyordu

    Barcelona - PSG maçının son dakikasında topu rakibe kaptıracakken, yan topta ileriye çıkan kaleci Ter Stegen topu kaptı ve milli yıldızımızın hatasını telafi etti.

    Barcelona'nın milli yıldızı , PSG ile oynanan mücadelenin 94. dakikasında kritik bir hataya imza attı.

    Yan topta geride kalan isim olan milli futbolcu, dönen topu kaptırdığı anda kaleci Ter Stegen imdadına yetişti. Alman file bekçisi boşta kalan topu PSG'li oyunculardan önce kaparak takım arkadaşlarına aktarırken Barcelona'ya turu getiren isimlerden biri olmayı başardı.

    Katalanlar bu pozisyonun ardından Sergio Roberto ile 6. golü attı ve PSG'yi Şampiyonlar Ligi'nden elemeyi başardı.



    1. 09 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:10
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