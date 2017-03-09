Arda partiyi mahvediyordu
Barcelona - PSG maçının son dakikasında Arda Turan topu rakibe kaptıracakken, yan topta ileriye çıkan kaleci Ter Stegen topu kaptı ve milli yıldızımızın hatasını telafi etti.
Barcelona'nın milli yıldızı Arda Turan, PSG ile oynanan mücadelenin 94. dakikasında kritik bir hataya imza attı.
Yan topta geride kalan isim olan milli futbolcu, dönen topu kaptırdığı anda kaleci Ter Stegen imdadına yetişti. Alman file bekçisi boşta kalan topu PSG'li oyunculardan önce kaparak takım arkadaşlarına aktarırken Barcelona'ya turu getiren isimlerden biri olmayı başardı.
Katalanlar bu pozisyonun ardından Sergio Roberto ile 6. golü attı ve PSG'yi Şampiyonlar Ligi'nden elemeyi başardı.
- 09 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 21:10
- Okay Yokuşlu 2020'ye kadar Trabzonspor'da
Toplam 11
Yorum
ee ne var kardeş atiba 34 yaşında 12 yaş var aralarında 22 yaşında yıldızı parlamış milli takımda oynayan adama daha azını veremmezsin
- PFDK'dan Igor Tudor'a 1 maç men
Toplam 12
Yorum
cesaret Aynı cesaret ve kararlılığı diğer tüm takımlara da uygulama başarısı dilerim.
- PFDK'dan Igor Tudor'a 1 maç men
Toplam 12
Yorum
Xxx Yazıklar olsun size galatasaray ne zaman kıpırdasa kesin önünü yada kesmeye çalışın.Ama bilmezmisiniz ki bu şartlar bize yarar.O stad dolaca
Arda partiyi mahvediyordu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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