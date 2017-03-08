Barcelona'dan Türkiye mesajı: "Biz bitti demeden bitmez"

Arda'lı Barcelona'nın PSG karşısındaki destansı geri dönüşünde Türklerden ilham aldığı ortaya çıktı.

Katalan devinin resmi sitesi karşılaşma öncesinde "Türkiye'den Barcelona'ya ilham verebilecek beş unutulmaz geri dönüş" başlığıyla yayınladığı makalede Türk insanının inatçı ruhu hatırlatıldı ve "Biz de başarabiliriz" mesajı verildi.

Barcelona ekibi, Türk futbolundaki unutulmaz geri dönüşleri sayfasına taşıyarak 'Biz geri geliriz' ve 'Biz bitti demeden bitmez' sloganlarını okuyucularıyla paylaştı.

Barcelona resmi sitesinde Galatasaray, Beşiktaş ve Türk Milli Takımı'nın zaferleri 'Türk futbolundan unutulmaz 5 geri dönüş' diye listelendi.

Barcelona'nın PSG'yi 6-1 yendiği karşılaşmanın ardından Galatasaray resmi sitesi ise bu haberi alıntılıyarak 'Felicitaciones' (tebrikler) mesajını paylaştı.





İşte Barcelona'ya ilham veren 5 Türk destanı:



EURO 2008: İsviçre'yi Arda Turan'ın son dakika golüyle 2-1 yenen Ay-yıldızlılar, ardından Çek Cumhuriyeti'ni 2-0 geriden gelip 3-2 yenerek yarı finale yükselmişti.





GALATASARAY 5-0 NEUCHATEL XAMAX

Galatasaray, Şampiyon Kulüpler Kupası 1988/89 sezonunda 3-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında İsviçreli rakibin Ali Sami Yen'de 5-0 yenerek turlamıştı.





İSTANBUL'DA DESTANSI FİNAL

Barcelona'nın ilham aldığı bir başka maçta hikayenin kahramanları bu kez Liverpool ve Milan'dı ancak bir başka mucizeye tanıklık eden finalin yeri İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'ydı.





BEŞİKTAŞ'TAN BENFİCA KARŞISINDA GERİ DÖNÜŞ

Katalan ekibi, Türk futbolunun yakın tarihindeki bir başka destanını daha ilham aldı. Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 3-0 yenik duruma düşen Kara Kartallar, Cenk, Quaresma ve Aboubakar'ın golleriyle maçı 3-3'e getirmeyi başarmıştı.





ALİ SAMİYENDE TEK DEVREDE 2-0'DAN 3-2

2000'DE UEFA Kupası'nı kazanan 'Avrupa Fatihi' Galatasaray, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Barcelona'nın ezeli rakibi Real Madrid'i 2-0'dan geri gelip 3-2 yenerek Ali Sami Yen'in çimlerine gömmüştü. O maçta G.Saray'ın gollerini Ümit Davala, Hasan Şaş ve Jardel kaydetmişti.