Gözü Barcelona teknik direktörlüğünde
Katar'ın El Sadd ekibinde forma giyen İspanyol futbolcu Xavi Hernandez, eski takımı Barcelona'da teknik direktörlük yapmayı hedeflediğini söyledi.
Fiziksel anlamda iyi durumda olduğunu ve futbol oynamaktan zevk aldığını aktaran 37 yaşındaki Xavi, "Her şey yolunda giderse bir yıl daha futbol oynamak istiyorum. Katar'daki sakin hayattan hoşlanıyorum. Futbolu bıraktıktan sonra yapacağım ilk şey, Madrid'e dönüp teknik direktör lisansı almak olacak. Şu anda da 2022 Dünya Kupası'nda boy gösterecek oyunculardan oluşan 23 Yaş Altı Katar Milli Takımı'nda antrenörlerin yanında çalışmaya başladım." değerlendirmesinde bulundu.
Barcelona'nın altyapısından yetişen orta saha oyuncusu Xavi, Katalan ekibinde 17 yıl forma giydikten sonra 2015'te El Sadd'a transfer olmuştu.
- 07 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 15:20
- Yuvaya marş
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Gerçek Burak buyursun gelsin. Selçukmu asla. Gidişini hatırlasın....
- Galatasaray'da deprem: İstifa etti!
Toplam 6
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12nümero şampiyonluklarımızı çalanlar için dua mı edelim.
- Galatasaray'da deprem: İstifa etti!
Toplam 6
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12nümero paralellerin oyunuyla kazandığınız şampiyonlukların hesabını verin.
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