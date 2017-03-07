 Gözü Barcelona teknik direktörlüğünde – Fotomaç – 07 Mart 2017
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    07 Mart 2017, Salı
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    Gözü Barcelona teknik direktörlüğünde

    Gözü Barcelona teknik direktörlüğünde

    Katar'ın El Sadd ekibinde forma giyen İspanyol futbolcu Xavi Hernandez, eski takımı Barcelona'da teknik direktörlük yapmayı hedeflediğini söyledi.

    Xavi, Fransa'nın L'Equipe gazetesinde yer alan açıklamasında, futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük yapmak istediğini belirterek, "Barcelona'da teknik direktör olarak çalışmayı hedefliyorum. Tabii ki bu sadece bana bağlı değil. Futbolu bıraktığımda şartlar ne olur bilemeyiz. Katar'ın 2022 Dünya Kupası projesine yardımcı olmak için burada kalmayı ve genç oyunculara yardım etmeyi sürdüreceğim." ifadelerini kullandı.

    Fiziksel anlamda iyi durumda olduğunu ve futbol oynamaktan zevk aldığını aktaran 37 yaşındaki Xavi, "Her şey yolunda giderse bir yıl daha futbol oynamak istiyorum. Katar'daki sakin hayattan hoşlanıyorum. Futbolu bıraktıktan sonra yapacağım ilk şey, Madrid'e dönüp teknik direktör lisansı almak olacak. Şu anda da 2022 Dünya Kupası'nda boy gösterecek oyunculardan oluşan 23 Yaş Altı Katar Milli Takımı'nda antrenörlerin yanında çalışmaya başladım." değerlendirmesinde bulundu.

    Barcelona'nın altyapısından yetişen orta saha oyuncusu Xavi, Katalan ekibinde 17 yıl forma giydikten sonra 2015'te El Sadd'a transfer olmuştu.

    1. 07 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 15:20
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