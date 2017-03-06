 Messi’ye rekor teklif – Fotomaç – 06 Mart 2017
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    06 Mart 2017, Pazartesi
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    Messi’ye rekor teklif

    Messi’ye rekor teklif
    uzun süredir 2018'de bitecek sözleşmesini uzatmak istediği Lionel Messi'ye reddedemeyeceği bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Arjantinli yıldızın yıllık kazandığı 22.5 milyon Euro'yu 35 milyona çıkaracak olan Katalan ekibi, 5 senelik bir sözleşme sunacak.
    1. 06 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:46
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