Messi’ye rekor teklif
Barcelona uzun süredir 2018'de bitecek sözleşmesini uzatmak istediği Lionel Messi'ye reddedemeyeceği bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Arjantinli yıldızın yıllık kazandığı 22.5 milyon Euro'yu 35 milyona çıkaracak olan Katalan ekibi, 5 senelik bir sözleşme sunacak.
- 06 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:46
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ozan vasatı aşamadı
Toplam 2
Yorum
aziz başkana ozanı bide wieli benficaya verip taliscayı alalım başkan.
- Ozan vasatı aşamadı
Toplam 2
Yorum
sami paramiz bosa gitti, simdi satsak kimse 100 lira vermez
- Tepkiler dinmiyor!
Toplam 6
Yorum
sami Bursadan paket halinde alinan, ozan, sener, sen ve fernandau fiyasko cikti, verilen paralara yazik oldu, seneye hepsi postalanmali
Messi’ye rekor teklif haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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