Barcelona doludizgin!

La Liga'da küme düşme hattında bulunan Sporting Gijon'a karşı rahat bir galibiyet alan Barcelona, ligde üst üste 5. kez kazandı.

Karşılaşmaya iyi başlayan Barcelona, 9. dakikada Lionel Messi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Bu golden iki dakika sonra, Sporting Gijonlu Juan Rodriguez'in meşin yuvarlağı kendi kalesine göndermesi sonucu skor 2-0 oldu. Konuk ekip, 21. dakikada Carlos Castro'nun kaydettiği golle farkı bire indirdi: 2-1. Katalan ekibinde Luis Suarez, 27. dakikada şık volesiyle fileleri havalandırdı ve ilk yarı Barcelona'nın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda Suarez'in yerine oyuna dahil edilen Paco Alcacer, 49. dakikada kaydettiği golle skoru 4-1 yaptı. Maçın başından sonuna kadar rakibine karşı sahada büyük üstünlük kuran Barcelona, Neymar'ın 65. dakikada serbest vuruştan kaydettiği golle farkı 4'e çıkardı: 5-1. Ev sahibi ekipte Ivan Rakitic, 87. dakikada attığı golle karşılaşmanın skorunu tayin etti: 6-1

Bu galibiyetle Barcelona, puanını 57'ye çıkardı. Ligdeki 16. mağlubiyetini yaşayan Sporting Gijon ise 17 puanda kaldı.

Öte yandan Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Messi, bu sezon La Liga'daki 21. golünü atmasının yanı sıra önemli bir başarı daha yakaladı. 29 yaşındaki oyuncu, sağ ayak, sol ayak, penaltı, serbest vuruş ve kafayla fileleri havalandıran ilk isim oldu.