Premier Lig'e gidiyor!
İspanyol basını, Barcelonalı yıldızın sezon sonunda İngiliz ekibi Manchester United’a gideceğini yazdı.
Barcelona ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Neymar için çarpıcı iddialar ortaya atıldı. İspanyol Sport'un haberinde Brezilyalı futbolcunun sezon sonunda Manchester United'a transfer olacağı ileri sürüldü. İngiliz ekibinin hocası Mourinho'nun daha önce de takımda görmek istediğini söylediği 25 yaşındaki futbolcuyla telefonla görüştüğü ve transferi için ikna ettiği belirtildi.
- 26 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:58
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
Turk Sporda şiddet yasası diye bişey çıkardılar gülüp eğleniyoruz.
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
tr Bursaspor kulübünün avukatı değilmiydi sahaya giren holiganın avukatlığını yapıp 10 dk sonra karakoldan çıkaran ?
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
can bursayı şımartanlar düşünsün.Fenerbahçe maçından sonra aldıkları ceza ödül gibiydi
Premier Lig'e gidiyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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