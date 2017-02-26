 Premier Lig'e gidiyor! – Fotomaç – 26 Şubat 2017
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    26 Şubat 2017, Pazar
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    Premier Lig'e gidiyor!

    Premier Lig'e gidiyor!

    İspanyol basını, Barcelonalı yıldızın sezon sonunda İngiliz ekibi ’a gideceğini yazdı.

    ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Neymar için çarpıcı iddialar ortaya atıldı. İspanyol Sport'un haberinde Brezilyalı futbolcunun sezon sonunda 'a transfer olacağı ileri sürüldü. İngiliz ekibinin hocası Mourinho'nun daha önce de takımda görmek istediğini söylediği 25 yaşındaki futbolcuyla telefonla görüştüğü ve transferi için ikna ettiği belirtildi.
    1. 26 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:58
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