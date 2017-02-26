 Dünyanın en iyisi onlar – Fotomaç – 26 Şubat 2017
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    26 Şubat 2017, Pazar
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    Dünyanın en iyisi onlar

    Dünyanın en iyisi onlar
    'in tecrübeli hocası Diego Simeone'nin sözleri İspanya'da çok konuşuldu. 'nın dünyanın en iyi takımı olduğunu belirten Simeone, "'ye ilk maçta 4-0 yenildiler. Ancak rövanşta en iyi Barcelona'yı bekliyorum" dedi.
    1. 26 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:31
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