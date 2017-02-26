Dünyanın en iyisi onlar
Atletico Madrid'in tecrübeli hocası Diego Simeone'nin sözleri İspanya'da çok konuşuldu. Barcelona'nın dünyanın en iyi takımı olduğunu belirten Simeone, "PSG'ye ilk maçta 4-0 yenildiler. Ancak rövanşta en iyi Barcelona'yı bekliyorum" dedi.
- 26 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:31
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
Turk Sporda şiddet yasası diye bişey çıkardılar gülüp eğleniyoruz.
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
tr Bursaspor kulübünün avukatı değilmiydi sahaya giren holiganın avukatlığını yapıp 10 dk sonra karakoldan çıkaran ?
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
can bursayı şımartanlar düşünsün.Fenerbahçe maçından sonra aldıkları ceza ödül gibiydi
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