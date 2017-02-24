Arda Turan gerçeği

Uzun süredir Arsenal ile ismi anılan Arda Turan, iddialara yanıt verdi. Barcelona'da forma giyen milli yıldız, "Tek düşündüğüm Barcelona'nın başarısı. Transfer görüşmesi yapmadım. Daha önce de söylemiştim futbolu Barcelona'da bırakmak istiyorum" diye konuştu.