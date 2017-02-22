 Messi'den Mısır ziyareti – Fotomaç – 22 Şubat 2017
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    22 Şubat 2017, Çarşamba
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    'den ziyareti

    Messi'den Mısır ziyareti

    Hepatit C virüsünden kaynaklanan sağlık sorununa dikkati çekmek için 'a gelen 'nın Arjantinli yıldız futbolcusu Lionel , vakit sorunundan dolayı Mısır'ı gerektiği gibi gezemediğini söyledi.

    Başkent Kahire'de bir basın toplantısı düzenleyen , "Bu 'a ikinci gelişim, vakit çok çabuk geçiyor. Zaman darlığından dolayı ülkenin güzelliklerinden gerektiği gibi faydalanamadım." dedi.

    Messi, Mısır'a ilk gelişinde bir dostluk maçı yaptıklarını kaydetti.

    Giza piramitlerine yaptığı geziye de değinen Arjantinli futbolcu, "Okuldayken piramitler hakkında bazı bilgiler edinmiştim. Piramitler muhteşemdi." diye konuştu.

    Messi'nin Kahire'de sadece 8 saat kalacağı belirtildi.

    1. 22 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:23
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