Messi'den Mısır ziyareti

Başkent Kahire'de bir basın toplantısı düzenleyen Messi, "Bu Mısır'a ikinci gelişim, vakit çok çabuk geçiyor. Zaman darlığından dolayı ülkenin güzelliklerinden gerektiği gibi faydalanamadım." dedi.

Messi, Mısır'a ilk gelişinde bir dostluk maçı yaptıklarını kaydetti.

Giza piramitlerine yaptığı geziye de değinen Arjantinli futbolcu, "Okuldayken piramitler hakkında bazı bilgiler edinmiştim. Piramitler muhteşemdi." diye konuştu.

Messi'nin Kahire'de sadece 8 saat kalacağı belirtildi.