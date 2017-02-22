Hepatit C virüsünden kaynaklanan sağlık sorununa dikkati çekmek için Mısır'a gelen Barcelona'nın Arjantinli yıldız futbolcusu Lionel Messi, vakit sorunundan dolayı Mısır'ı gerektiği gibi gezemediğini söyledi.
Başkent Kahire'de bir basın toplantısı düzenleyen Messi, "Bu Mısır'a ikinci gelişim, vakit çok çabuk geçiyor. Zaman darlığından dolayı ülkenin güzelliklerinden gerektiği gibi faydalanamadım." dedi.
Messi, Mısır'a ilk gelişinde bir dostluk maçı yaptıklarını kaydetti.
Giza piramitlerine yaptığı geziye de değinen Arjantinli futbolcu, "Okuldayken piramitler hakkında bazı bilgiler edinmiştim. Piramitler muhteşemdi." diye konuştu.
Messi'nin Kahire'de sadece 8 saat kalacağı belirtildi.
- 22 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:23
- Galatasaray'dan 'ayrıcalık' açıklaması
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Yorum
Ugly Truth Bjk'nin Yıldırım Demirörene bir dünya borcu var. Tabi ki BJK şampiyon olacak oğlum adam nasıl alsın parasını azıcık düşünün ya
- ''Doğru yoldayız''
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Yorum
ToSi Ersun hocayla olmazsa kiminle olur, hami,lemi ile mi. 2011 de ki şampiyonluktan sonra en iyi maçlarımızı oynuyoruz son maçlarda
- Galatasaray'dan 'ayrıcalık' açıklaması
Toplam 64
Yorum
kartal pençesi GS bu kafayla 3 yıl daha şampiyon olamaz . Ucuz yollara başvurmaya başlamış.. Hem iğrenç futbol oyna hemde şampiyon ol. oh ne ala .
Messi'den Mısır ziyareti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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