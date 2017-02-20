Neymar ve Barcelona yargılanacak

Ulusal Mahkeme, suçlamaların düşürülüp davanın kapatılmasına ilişkin Neymar ve Barcelona Kulübünün yaptığı itirazları reddetti. Mahkemenin kararıyla yargılama sürecinin başlaması beklenirken, futbolcu Neymar, annesi Nadine Gonçalvez, Neymar'ın babasının başında olduğu aile şirketi N&N, Santos kulübü, Barcelona Kulübünün Başkanı Josep Maria Bartomeu ve eski kulüp başkanı Sandro Rosell'in sanık sandalyesine oturması öngörülüyor.

Neymar'ın Barcelona'ya transferiyle bağlantılı suçlamaların temelinde, bu futbolcunun Santos'da oynadığı dönemde transferinde yüzde 40 payı olan DIS adlı Brezilyalı bir şirketin yaptığı suçlamalar bulunuyor. Suçlamalarını 2011-2013 yılları arasındaki döneme dayandıran şirket, 2015'in haziran ayında İspanyol mahkemesine yaptığı başvuruda, Neymar'ın 26 Mayıs 2013'te Barcelona'ya transferinde kendisine sadece 17,1 milyon avroluk ödeme yapıldığını açıklayıp, transferin gerçek bedelinin kendisinden saklandığını ve hakkı olan yüzde 40 payla ilgili gerçek ödemenin yapılmadığını öne sürmüştü. DIS, Barcelona ile Brezilyalı futbolcunun, transfer resmileşmeden önce anlaştığını, bununla bağlantılı futbolcuya 40 milyon avro ön ödeme yapıldığını ve her şeyin kendisinden gizlendiğini iddia ediyor.