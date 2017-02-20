Barcelona tarihinde bir ilk
Dün akşam oynanan karşılaşmada Leganes’i Messi’nin son dakikada attığı penaltı golüyle 2-1 mağlup eden Barcelona, sahaya çıktığı ilk 11 ile 118 yıllık kulüp tarihinde bir ilki yaşadı.
La Liga'da kalma mücadelesi veren Leganes'i takımın Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin son dakikada penaltıdan attığı golle 2-1 mağlup eden Barça, kulüp tarihi boyunca bir La Liga maçına ilk defa sadece 1 İspanyol futbolcuyla başladı. Leganes karşısına; Ter Stegen, Samuel Umtiti, Jeremy Mathieu, Ivan Rakitic, Rafinha, Sergi Roberto, Andre Gomes, Luis Suarez, Lionel Messi ve Neymar 11'iyle çıkan Barça'da sahadaki tek İspanyol futbolcunun Sergi Roberto olması dikkatlerden kaçmadı. Katalan ekibi, Leganes mücadelesine 10 yabancı oyuncuyla çıktı.
- 20 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:19
- Metin Albayrak'tan şampiyonluk sözleri
Toplam 1
Yorum
Gsli Gsnin arenada kesinlikle yenmesi gerekiyor yoksa BJK kesin şampiyon derim ama GS yenerse psikolojik baskı da oluşturacağı kesin
- Korkuluk!
Toplam 42
Yorum
Enda A.Yıldırım eseri, basketboldaki organizasyonda onun eseri futboldaki rezalet de. E.YANAL FB si nereeee şuan ki nereee...
- ''Yönetim bilir!''
Toplam 13
Yorum
ankaralı Bu takım iyi gidince sen iyisin bilge hocasın.Başarısız olursa futbolcular kalitesiz yemezler bu masalı torunlarına anlat.
Barcelona tarihinde bir ilk haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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