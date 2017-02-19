 ''Tarih yazmalıyız'' – Fotomaç – 19 Şubat 2017
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    19 Şubat 2017, Pazar
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    ''Tarih yazmalıyız''

    ''Tarih yazmalıyız''
    'nın yıldızı , 'ndeki 4-0'lık mağlubiyeti nedeniyle tüm takımın suçlu olduğunu söyledi. Uruguaylı forvet, "Tarih yazmak istiyorsak geri dönüş yapmalı ve turu geçmeliyiz. Bunu yapabileceğimize inancım tam" dedi.
    1. 19 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:38
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