Şampiyon Barcelona!
Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde son 16 maçları öncesi Real Madrid'in kupayı kazanacağını tahmin eden UEFA, yine fal baktı! UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan analiz sonucu Arda Turan'ın forma giydiği Barcelona'nın şampiyon olacağı yazıldı.
- 15 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:45
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Babel'e var bize yok mu?
Toplam 1
Yorum
Bence Oguzhan Su An daki performansla bence en fazla yillik 1.75 Milyon € eder
- ''Galatasaray ile anlaşmış''
Toplam 20
Yorum
erol ahlaksızlık gs ruhu.sende başkansan anasından emdiği sütü burnundan getircen.TFF müdahele et diycem.en rezil kurum.
- ''Advocaat sabrımızı taşırıyor!''
Toplam 67
Yorum
Gercekler Advocaat gercekleri soyleyince elamanin zoruna gitmis ! millet hakemlerle nasil mac aldiginizi goruyor.. birakin bu ayaklari.
Şampiyon Barcelona! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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