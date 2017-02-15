 Şampiyon Barcelona! – Fotomaç – 15 Şubat 2017 Barcelona!" /> Barcelona!" />
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HEPSİ
    15 Şubat 2017, Çarşamba
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    Şampiyon !

    Şampiyon Barcelona!
    Geçtiğimiz sezon 'nde son 16 maçları öncesi Real Madrid'in kupayı kazanacağını tahmin eden , yine fal baktı! UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan analiz sonucu Arda Turan'ın forma giydiği 'nın şampiyon olacağı yazıldı.
    1. 15 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:45
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