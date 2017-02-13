 Arda Turan’a kötü haber – Fotomaç – 13 Şubat 2017 Arda Turan’a kötü haber" /> Arda Turan’a kötü haber" />
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    13 Şubat 2017, Pazartesi
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    ’a kötü haber

    Arda Turan’a kötü haber
    Sakatlığı nedeniyle bir süredir tedavi olan Arda Turan'a kötü haber... Yıldız futbolcu, Barcelona'nın yarın PSG ile son 16 turunda oynayacağı karşılaşmanın kadrosuna alınmadı.
    1. 13 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:05
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