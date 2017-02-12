Aleix Vidal 5 ay yok
Barcelona kulübü, Alaves maçında sakatlanan futbolcusu Aleix Vidal'ın sezonu kapattığını duyurdu.
Barcelona kulübünden yapılan yazılı açıklamada, sağ ayak bileğinden sakatlanan Aleix Vidal'ın Vitoria'da bir hastanede ameliyat olduğu ve5 ay sahalardan uzak kalmasının öngörüldüğü bildirildi. Barcelona'nın 6-0 kazandığı Alaves maçının 87. dakikasında rakip takımdan Theo Hernandez'in bir müdahalesi sonrasında sakatlanan Aleix Vidal, sahayı sedye üzerinde terk etmiş ve acil servise götürülmüştü.
Defans ve orta sahada görev yapan 27 yaşındaki İspanyol futbolcunun Barcelona kulübüyle 2020 haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.
- 12 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:45
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Toplam 2
Yorum
Ercan Hakem neydi öyle arkadaşlar tam bir rezalet izledik,ben bu hakem bozuntusunun notunu çok merak ediyorum.Allah dan TS çok iyide
- Oğuzhan kayboldu
Toplam 10
Yorum
bjk bu oguzhanla olmaz.daha ne kadar ısrarla bunu 11 de çıkaracak bu şenol hoca bilmiyorum.
- Oğuzhan kayboldu
Toplam 10
Yorum
Bu aylığı verme Hanğisi oynadı ki takımı kurtarsın
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