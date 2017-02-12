 Aleix Vidal 5 ay yok – Fotomaç – 12 Şubat 2017 Aleix Vidal 5 ay yok" /> Aleix Vidal 5 ay yok" />
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    12 Şubat 2017, Pazar
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    5 ay yok

    Aleix Vidal 5 ay yok

    kulübü, maçında sakatlanan futbolcusu 'ın sezonu kapattığını duyurdu.

    kulübünden yapılan yazılı açıklamada, sağ ayak bileğinden sakatlanan 'ın Vitoria'da bir hastanede ameliyat olduğu ve5 ay sahalardan uzak kalmasının öngörüldüğü bildirildi. Barcelona'nın 6-0 kazandığı maçının 87. dakikasında rakip takımdan Theo Hernandez'in bir müdahalesi sonrasında sakatlanan Aleix Vidal, sahayı sedye üzerinde terk etmiş ve acil servise götürülmüştü.

    Defans ve orta sahada görev yapan 27 yaşındaki İspanyol futbolcunun Barcelona kulübüyle 2020 haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.

    1. 12 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:45
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