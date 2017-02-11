Barcelona'dan final provası!

Mücadeledeki ilk gol 37. dakikada Suarez ile geldi. Barça, 2 dakika sonra bu kez Neymar ile farkı ikiye çıkardı. İkinici yarıda ise Barça 9 dakikada 4 gol bularak maçı tamamen bitirdi. 59. dakikada Messi ile başlayan gol fırrtınası 63'te Delgado (KK) ve 65'te Rakitic ile devam etti. 68'de son sözü söyleyen ise yine Suarez oldu.

Karşılaşmayı 6-0 kazanan Barcelona, 3 maçı eksik Real Madrid'in önünde liderliğe yükseldi.



Barcelona'nın başarılı ismi Aleix Vidal, Alaves maçında şanssız bir an yaşadı. Maçın 85. dakikasında acı içinde yerde kalan başarılı sağ bekin ayak bileğinin kırıldığı öğrenildi.