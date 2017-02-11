Barcelona'dan final provası!
Hafta içi Kral Kupası'nda finale yükselen 2 takımın mücadelesinde Barcelona, Alaves'i farklı geçti.
Mücadeledeki ilk gol 37. dakikada Suarez ile geldi. Barça, 2 dakika sonra bu kez Neymar ile farkı ikiye çıkardı. İkinici yarıda ise Barça 9 dakikada 4 gol bularak maçı tamamen bitirdi. 59. dakikada Messi ile başlayan gol fırrtınası 63'te Delgado (KK) ve 65'te Rakitic ile devam etti. 68'de son sözü söyleyen ise yine Suarez oldu.
Karşılaşmayı 6-0 kazanan Barcelona, 3 maçı eksik Real Madrid'in önünde liderliğe yükseldi.
Barcelona'nın başarılı ismi Aleix Vidal, Alaves maçında şanssız bir an yaşadı. Maçın 85. dakikasında acı içinde yerde kalan başarılı sağ bekin ayak bileğinin kırıldığı öğrenildi.
- 11 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 20:24
- 'Şahan'e fırtına
Toplam 9
Yorum
Ercan Ben takımı genel hatlarıyla beğendim.birkaç nokta transfere daha ihtiyacımız var.Hakem kötüydü iki penaltımızı vermedi yine.olsun bu takım
- 'Şahan'e fırtına
Toplam 9
Yorum
bjk 1903 şahan helal olsun ts gibi bi klübe yakışır ! :) herşey para değil takımlar gerekirse böle yardımlaşsın lar ebedi dost lar lafta olmamalı !
- ''Son 10 yılın en iyi yabancı hocasıyım''
Toplam 13
Yorum
UA Nerede Ay da mı ? Dünyada hangi ülke takımı hep şampiyonluğa oynayan bir kadroyu sana verir ? şansını iyi değerlendir ileride GS de T.D oldu
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