 ‘10’un gibisi yok – Fotomaç – 10 Şubat 2017
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    10 Şubat 2017, Cuma
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    ‘10’un gibisi yok

    ‘10’un gibisi yok

    Yeşil sahalar böylesini görmedi. 13 yıllık kariyerinde rekorları alt-üst etti. 8 ayrı alanda zirveye çıkan Arjantinli, kendisiyle kıyaslanan isimlere rakamlarla karşılık verdi.

    Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcuları arasında gösterilen Lionel Messi, 13 yıllık Barcelona kariyerinde tüm rekorları alt-üst etti. Son olarak La Liga'da oynanan maçta serbest vuruştan Athletic Bilbao ağlarını havalandıran Messi, kariyerindeki 27. frikik golünü attı ve kulüp tarihine geçti. 29 yaşındaki futbolcu, 328 kez rakip fileleri havalandırdığı İspanya Ligi'nde tarihin en golcü ismi ünvanını alırken, 37 kez yaptığı hat-trickle de bu alanda zirveye çıktı. Yalnızca İspanya'da değil dünya futbolunda da pek çok rekor kıran Arjantinli 10 numara, bir sezonda ve bir yılda en fazla gol atan futbolcu oldu.

    REKORLARIN ADAMI
    Bir sezonda 73, bir yılda da 91 gol atan yıldız oyuncu, rakiplerine açık ara fark attı. Barcelona forması altında 484 gol sevinci yaşayan Tangocu, kulüp tarihinin en skoreri olmayı başardı. Real Madrid ile oynanan karşılaşmalarda 21 defa meşin yuvarlağı ağlarla buluşturan Messi, El Clasico rekabetinin de en golcüsü ünvanını aldı. Yılın futbolcusuna verilen Altın Top Ödülü'nü (Ballon d'Or) 5 kez kazanarak zirvedeki yerini koruyan Messi, Arjantin Milli Takımı'nda da 54 golle en çok skor üreten futbolcu olarak tarihe geçmeyi başardı.
    1. 10 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:50
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