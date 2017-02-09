 "Arda'nın ayrılmasını Enrique önledi" – Fotomaç – 09 Şubat 2017
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    09 Şubat 2017, Perşembe
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    "Arda'nın ayrılmasını Enrique önledi"

    "Arda'nın ayrılmasını Enrique önledi"

    İspanyol kulübü 'da forma giyen milli futbolcu 'ın, ara transfer döneminde Çin'e gitmesini teknik direktör 'nin önlediği iddia edildi.

    ", ile kasasını olağanüstü bir şekilde doldurma fırsatını kaybetti" diye yazan İspanyol Marca gazetesi, bir Çin takımının Arda Turan'ı transfer etmek için Barcelona'ya 50 milyon avro bonservis teklif ettiğini ancak teknik direktör 'nin Türk futbolcunun ayrılmasına izin vermeyerek, transferi durdurduğunu ileri sürdü.

    Arda'yı Atletico Madrid'den Barcelona'ya getiren isim olarak bilinen Enrique'nin, Türk futbolcuyla arasında çok iyi bir ilişki olduğu, ona güvendiği ve takıma faydalı olduğu için Arda'yı kaybetmek istemediği vurgulandı.

    Öte yandan Arda'nın Barcelona'da sezon başına net yaklaşık 5 milyon avro kazandığını savunan İspanyol gazetesi, Çin kulübünden gelen 3,5 yıllık sözleşmede Türk futbolcuya sezon başına net 17 milyon avro önerildiğini paylaştı. Arda'nın, Barcelona'dan ayrılmak için kulübe herhangi bir baskı yapmadığı ancak maçlarda aldığı süreden de memnun olmadığı öne sürüldü.

    1. 09 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 18:23
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