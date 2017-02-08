Barcelona 9 kişiyle Atletico'ya geçit vermedi

Kral Kupası'nda Barcelona, sahasında Atletico Madrid'le 1-1 berabere kaldı ve finale çıktı.

İspanya Kral Kupası'nı son 2 sezonda müzesine götüren Barcelona bir kez daha finalde... 2-1'in rövanşında Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalan Katanlalar adını finale yazdırdı. 3 kırmızı kartın çıktığı, Atletico'nun bir de penaltı kaçırdığı heyecan fırtınasından Barça çıktı.



Camp Nou'da tansiyonun bir saniye bile düşmediği karşılaşmada Barcelona, 43. dakikada Luis Suarez'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarının başında topun hakimi olan Katalanlar 57. dakikada Sergio Robeto'nun ikinci sarı kartını görüp oyundan atılmasıyla 10 kişi kaldı. Genç oyuncunun doğum gününde kırmızı kart görmesi ayrı anekdot oldu. Beraberlik için rakip kaleyi abluka altına alan Atletico da 69. dakikada 10 kişi kaldı. Arda Turan'a sert giren Carrasco ikinci sartını görüp oyundan atıldı. Ancak kitabında pes etmek yazmayan Atletico 83.dakikada beraberliği yakaladı. 80. dakikada penaltıyı kaçıran Kevin Gameiro bu kez affetmedi ve skora dengeledi. Uzatma anlarında Suarez'in de atılmasıyla 9 kişi kalan Barcelona kalan dakikalarda skoru korudu ve final biletini zor da olsa kaptı.



Kral Kupası'nı 28 kez Barcelona'nın finaldeki rakibi bu akşam oynanacak Alaves - Celta Vigo maçının ardından belli olacak. İki takım arasındaki ilk mücadele golsüz eşitlikle sonuçlanmıştı.