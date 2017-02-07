Neymar out Arda in
İspanyol basını, Atletico Madrid'e karşı oynanacak Kral Kupası yarı final rövanş maçında Barcelona'da kart cezalısı Neymar'ın yerine forvetin solunda Arda Turan'ın görev yapacağını yazdı.
Sport gazetesi, "Messi ve Suarez ile birlikte üç diş, Arda Turan ile tamamlanacak. Arda, Brezilyalı futbolcunun yerini dolduran güçlü bir aday oldu." ifadelerini kullandı. Gazete, Barcelona'da "üç diş" lakabı takılan ve "MSN" (Messi-Luis Suarez-Neymar) olarak kısaltılan forvetteki üçlünün, Neymar'ın yerine Arda'nın oynamasıyla "MSA" olacağını yazdı.
"Arda, bu sezon forvetin sol kanadında büyük bir verim gösterdi." değerlendirmesinde bulunan Marca gazetesi de "Türk futbolcu attığı 13 gol ile Neymar'ın yerine ilk 11'e girme opsiyonu en yüksek futbolcu oldu. Ayrıca gazetede, Atletico Madrid maçının Türk futbolcu için özel bir anlamı olduğu çünkü 4 sezon o formayı giydiği değerlendirmesinde bulunuldu.
Öte yandan İspanya Kral Kupası'nda bu sezon 4 golü bulunan Arda Turan, bu akşamki maçta bir gol atması halinde 5 golü bulunan Sevillalı futbolcu Ben Yedder'i yakalayarak kupada gol krallığına ortak olacak.
İlk maçı Atletico Madrid'e karşı deplasmanda 2-1 kazanan Barcelona, skor avantajını rövanş maçında koruması halinde finale yükselecek.
- 07 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 17:00
- İşte Çeyrek Final eşleşmeleri
Toplam 40
Yorum
fbbbbbbbb abim kafan güzel mi başakşehirle fener en iyi ihtimalle yarıfinalde karşılaşır. hay senin futbol bilgine...
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Toplam 73
Yorum
YAMAN O DİLİ BEŞİKTAŞ TARAFTARINKİNİ YALAMAK İÇİN ÇIKARMIŞ ZAAR...
- İşte Çeyrek Final eşleşmeleri
Toplam 40
Yorum
zxc hakemler fbnin golünü iptal ediyor,gole giden josefe ofsayt veriyor daha ne yapsın hakemler rakip takım forması giyip fbye gol mü atsın?
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