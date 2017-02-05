 Barcelona rahat kazandı – Fotomaç – 05 Şubat 2017
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    05 Şubat 2017, Pazar
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    rahat kazandı

    Barcelona rahat kazandı

    ekiplerinden , konuk ettiği 'yu 3-0 yenerek zirve yarışını sürdürdü.

    Ligin 21. hafta mücadelesinde, şampiyonluğun önemli adaylarından , Nou Camp Stadı'nda 'yu ağırladı.

    Karşılaşmaya hızlı başlayan Katalan temsilcisi, 18. dakikada Paco Alcacer ile fileleri havalandırarak 1-0 öne geçti. Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, frikikten attığı golle farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı 2-0 sona erdi.

    İkinci yarıda da ataklarını sürdüren Barcelona, üçüncü golü 67. dakikada Aleix Vidal ile buldu. Kalan sürede başka gol olmayınca Barcelona mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

    Milli futbolcu Arda Turan, Barcelona formasıyla karşılaşmada 90 dakika boyunca görev aldı. Messi ise ligdeki 16. golüne ulaşarak krallık yarışında ilk sırada yer alan takım arkadaşı Luis Suarez'i yakalarken, yeni bir rekora daha imza attı. Kariyerindeki 27. frikik golünü atan Arjantinli futbolcu, Hollandalı eski futbolcu Ronald Koeman'ı geçerek Barcelona tarihinin frikikten en çok gol atan oyuncusu oldu.

    Bu sonucun ardından Barcelona puanını 45'e çıkararak lider Real Madrid ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 1'e indirdi. Athletic Bilbao ise 32 puanla 8. sırada yer aldı.

    1. 05 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:44
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