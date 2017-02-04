Efsane İstanbul'a geliyor

Dünyaca ünlü yıldız Ronaldinho, sosyal medya hesabından video paylaştı, “İstanbul’daki dostlarım yakında oradayım” dedi

Dünya futbolunun efsane isimlerinden Ronaldinho, Türkiye'ye geliyor. Bu sezon başına kadar birçok Türk takımının transfer gündemine giren Brezilyalı yıldız, bugün İstanbul'a adım atacak. Yıllarca formasını giydiği Barcelona'nın kulüp elçisi olarak atadığı Ronaldinho, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "İstanbul'daki dostlarım yakında orada olacağız, görüşüz" dedi. 36 yaşındaki yıldız, Barcelona'nın İstanbul'daki futbol okulları için Türkiye'ye geleceği belirtildi.