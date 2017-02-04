Efsane İstanbul'a geliyor
Dünyaca ünlü yıldız Ronaldinho, sosyal medya hesabından video paylaştı, “İstanbul’daki dostlarım yakında oradayım” dedi
Dünya futbolunun efsane isimlerinden Ronaldinho, Türkiye'ye geliyor. Bu sezon başına kadar birçok Türk takımının transfer gündemine giren Brezilyalı yıldız, bugün İstanbul'a adım atacak. Yıllarca formasını giydiği Barcelona'nın kulüp elçisi olarak atadığı Ronaldinho, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "İstanbul'daki dostlarım yakında orada olacağız, görüşüz" dedi. 36 yaşındaki yıldız, Barcelona'nın İstanbul'daki futbol okulları için Türkiye'ye geleceği belirtildi.
- 04 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:07
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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FB.MÜZESİ. 10 NUMARALI FORMAY GİYMEKLE..ALEX OLUNMUYOR..O FORMANIN YERİ ARTIK FB. MÜZESİ.
- Aslan evinde yıkıldı
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Ataman Ergin Ataman panathinaikos seni yenmek için Obradan taktik almış galiba kihkihkih
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ALEX10 EVDE SON VE TEK 10 NUMARALI FORMAM ALEX
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