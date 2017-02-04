 Efsane İstanbul'a geliyor – Fotomaç – 04 Şubat 2017
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    04 Şubat 2017, Cumartesi
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    Efsane İstanbul'a geliyor

    Efsane İstanbul'a geliyor

    Dünyaca ünlü yıldız , sosyal medya hesabından video paylaştı, “İstanbul’daki dostlarım yakında oradayım” dedi

    Dünya futbolunun efsane isimlerinden Ronaldinho, Türkiye'ye geliyor. Bu sezon başına kadar birçok Türk takımının transfer gündemine giren Brezilyalı yıldız, bugün İstanbul'a adım atacak. Yıllarca formasını giydiği Barcelona'nın kulüp elçisi olarak atadığı Ronaldinho, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "İstanbul'daki dostlarım yakında orada olacağız, görüşüz" dedi. 36 yaşındaki yıldız, Barcelona'nın İstanbul'daki futbol okulları için Türkiye'ye geleceği belirtildi.
    1. 04 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:07
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