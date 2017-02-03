Arda'lı Barça çok rahat
İspanya La Liga'da Barcelona evinde Athletic Bilbao'u ağırladı. Zor geçmesi beklenen mücadelede Barcelona rahat bir galibiyet aldı. Maçtan 3-0'lık galibiyet ile ayrılan Barcelona puanını 45'e yükseltti.
İspanya La Liga'da Barcelona evinde Athletic Bilbao'u ağırladı. Milli futbolcumuz Arda Turan'ın 11 başladığı ve 90 dakika forma giydiği mücadeleden Barcelona mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrıldı ve puanını 45'e yükseltti.
Hızlı ve pozisyonlu başlayan mücadelede Barcelona dakika 18'de Paco Alcacer'in attığı golle 1-0 öne geçti.Dakika 40'da Messi farkı 2'ye çıkartan golü attı. Dakika 67'de Aleix Vidal skoru belirleyen golü attı ve Barcelona maçtan 3-0 galibiyetle ayrıldı.
Barcelona bu galibiyetle puanını 45'e çıkarttı. 2 maç eksiği olan lider Real Madrid ile puan farkını 1'e indirdi.
Hızlı ve pozisyonlu başlayan mücadelede Barcelona dakika 18'de Paco Alcacer'in attığı golle 1-0 öne geçti.Dakika 40'da Messi farkı 2'ye çıkartan golü attı. Dakika 67'de Aleix Vidal skoru belirleyen golü attı ve Barcelona maçtan 3-0 galibiyetle ayrıldı.
Barcelona bu galibiyetle puanını 45'e çıkarttı. 2 maç eksiği olan lider Real Madrid ile puan farkını 1'e indirdi.
- 03 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 20:42
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Avrupa'ya yeni kadro
Toplam 25
Yorum
guest ne gücü ne tekniği ya anca al gülüm ver gülüm başka bir halt yaptığı yok
- "Hakan çok ağır cezalandırıldı"
Toplam 1
Yorum
Paraci Futbolcu olsaniz ne olur kafa olmadiktan sonra . Yokmu o kadar paraniz Geri vermeye, Trabzon tebrigi hak etti
- Medipol Başakşehir - Galatasaray | Canlı Yayın
Toplam 4
Yorum
gsli garry ve muslera olsaydı daha da iyi olacaktı
Arda'lı Barça çok rahat haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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