 Arda'lı Barça çok rahat – Fotomaç – 03 Şubat 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Şubat 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Arda'lı Barça çok rahat

    Arda'lı Barça çok rahat

    İspanya La Liga'da evinde Athletic Bilbao'u ağırladı. Zor geçmesi beklenen mücadelede Barcelona rahat bir galibiyet aldı. Maçtan 3-0'lık galibiyet ile ayrılan Barcelona puanını 45'e yükseltti.

    İspanya La Liga'da Barcelona evinde Athletic Bilbao'u ağırladı. Milli futbolcumuz Arda Turan'ın 11 başladığı ve 90 dakika forma giydiği mücadeleden mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrıldı ve puanını 45'e yükseltti.

    Hızlı ve pozisyonlu başlayan mücadelede Barcelona dakika 18'de Paco Alcacer'in attığı golle 1-0 öne geçti.Dakika 40'da Messi farkı 2'ye çıkartan golü attı. Dakika 67'de Aleix Vidal skoru belirleyen golü attı ve Barcelona maçtan 3-0 galibiyetle ayrıldı.

    Barcelona bu galibiyetle puanını 45'e çıkarttı. 2 maç eksiği olan lider Real Madrid ile puan farkını 1'e indirdi.
    1. 03 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 20:42
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Arda'lı Barça çok rahat haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.