 Ronaldinho Barcelona'da – Fotomaç – 02 Şubat 2017
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    02 Şubat 2017, Perşembe
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    'da

    Ronaldinho Barcelona'da

    La Liga ekiplerinden , eski yıldız oyuncusu Brezilyalı 'yu kulüp elçisi olarak atadı.

    Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, görüşmelerin ardından ile anlaşma sağlandığı ve Brezilyalı oyuncunun önümüzdeki yıllarda Katalan temsilcisini birçok etkinlik ve törende elçi unvanıyla temsil edeceği belirtildi.

    'nın yeni marka yüzü olacak Ronaldinho, kulübünün dünya genelinde organize ettiği eski yıldızların forma giydiği maçlarda da sahaya çıkacak.

    Dünyanın en iyi orta saha oyuncuları arasında gösterilen 36 yaşındaki Ronaldinho, 2003-2008'de Barcelona'da forma giymişti. Brezilyalı yıldız, son olarak ülkesinin Fluminense takımından 2015'te ayrılmış ve sonraki süreçte yeşil sahalardan uzak kalmıştı.

    1. 02 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:32
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