La Liga ekiplerinden Barcelona, eski yıldız oyuncusu Brezilyalı Ronaldinho'yu kulüp elçisi olarak atadı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, görüşmelerin ardından Ronaldinho ile anlaşma sağlandığı ve Brezilyalı oyuncunun önümüzdeki yıllarda Katalan temsilcisini birçok etkinlik ve törende elçi unvanıyla temsil edeceği belirtildi.
Barcelona'nın yeni marka yüzü olacak Ronaldinho, kulübünün dünya genelinde organize ettiği eski yıldızların forma giydiği maçlarda da sahaya çıkacak.
Dünyanın en iyi orta saha oyuncuları arasında gösterilen 36 yaşındaki Ronaldinho, 2003-2008'de Barcelona'da forma giymişti. Brezilyalı yıldız, son olarak ülkesinin Fluminense takımından 2015'te ayrılmış ve sonraki süreçte yeşil sahalardan uzak kalmıştı.
- 02 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:32
- Hakan Çalhanoğlu'na 4 ay men cezası
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Yorum
mg TRABZONSPOR BÜYÜK VE PROFESYONEL KLÜPTÜR. PROFESYONEL VE DÜRÜST OLMAYAN BEDELİNİ BEN ÖDERİMİ PEŞİNEN KABUL ETMİŞ SAYILIR. ŞEKİL A DA GÖRÜLDÜ
- Hakan Çalhanoğlu'na 4 ay men cezası
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Yorum
Tarafsız Ahlaksız sporcu olmaz.tuttuğunuz takıma yapsaydı bu davranışı tepkiniz aynı olurmuydu?milli takımda böyle üçkağıtçı futbolcu istemiyoruz
- Hakan Çalhanoğlu'na 4 ay men cezası
Toplam 41
Yorum
Burhan Hak aramanın suç olduğu tek yer Türkiye belliki. Kulüp hakkını aramayacakta ne yapacak. Hak nedir oturun düşünün. Ondan sonra toplum bozuldu
Ronaldinho Barcelona'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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