Arda Turan'a rekor teklif!
Barcelona'da forma giyen milli futbolcumuz Arda Turan'a Çin'den rekor transfer ücreti teklif edildi. Milli futbolcu için serbest kalma maddesi ödenmesi halinde Arda 'Dünyanın en pahalı futbolcusu' olacak.
Son dönemde yaptığı astronomik transferlerle dikkat çeken bir Çin Ligi kulübü, Barcelona'da forma giyen Arda Turan için kesenin ağzını açtı ve 4 senelik sözleşme için 100 milyon Euro önerdi.
BeIN Sports'un haberine göre, Milli futbolcunun menajeri, gelecek hafta, transferin 1 Mart'a kadar sürdüğü Çin'e giderek Arda için yapılan teklifin detaylarını görüşecek.
Arda'nın 2015 yılında 34 milyon euro bonservis bedeli + 7 milyon Euro bonusla toplam 41 milyon Euro ve 8 milyon euro yıllık ücretle transfer olduğu Barcelona ile yaptığı 5 yıllık sözleşmede "125 milyon euro'ya serbest kalır" maddesi bulunduğu öğrenildi. Çin kulübü, Arda için Barcelona'ya ödeyeceği bu rakamı aşağıya çekmeye çalışıyor.
Bu teklifle Milli futbolcumuz Barcelona'da 1,5 yılda kendi aldığı yıllık ücreti 3 katına, bonservis bedelini de dört katına çıkarmış olacak.
Arda 125 milyon euro bonservis bedeli ödenmesi halinde ise dünyanın en pahalı transferi olacak. Transferde en yüksek bonservis bedeli 105 milyon euro ile Manchester United tarafından Paul Pogba için ödendi.
BeIN Sports'un haberine göre, Milli futbolcunun menajeri, gelecek hafta, transferin 1 Mart'a kadar sürdüğü Çin'e giderek Arda için yapılan teklifin detaylarını görüşecek.
Arda'nın 2015 yılında 34 milyon euro bonservis bedeli + 7 milyon Euro bonusla toplam 41 milyon Euro ve 8 milyon euro yıllık ücretle transfer olduğu Barcelona ile yaptığı 5 yıllık sözleşmede "125 milyon euro'ya serbest kalır" maddesi bulunduğu öğrenildi. Çin kulübü, Arda için Barcelona'ya ödeyeceği bu rakamı aşağıya çekmeye çalışıyor.
Bu teklifle Milli futbolcumuz Barcelona'da 1,5 yılda kendi aldığı yıllık ücreti 3 katına, bonservis bedelini de dört katına çıkarmış olacak.
Arda 125 milyon euro bonservis bedeli ödenmesi halinde ise dünyanın en pahalı transferi olacak. Transferde en yüksek bonservis bedeli 105 milyon euro ile Manchester United tarafından Paul Pogba için ödendi.
- 02 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 20:41
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Hakan Çalhanoğlu'na 4 ay men cezası
Toplam 7
Yorum
Bjkli Trabzonun yaptığı is mi şimdi olan türk futbolcusu oluyor yazık ya
- Çağlar Söyüncü'ye 15 milyon euro!
Toplam 1
Yorum
Manager oyunu Fiyat yükseltme stratejisi bunlar
- El Kaddouri'den Trabzonspor açıklaması
Toplam 2
Yorum
Ts6161 Gelmediği iyi oldu .
Arda Turan'a rekor teklif! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.