 Barcelona'dan savunmaya takviye – Fotomaç – 31 Ocak 2017
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    31 Ocak 2017, Salı
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    Barcelona'dan savunmaya takviye

    Barcelona'dan savunmaya takviye

    Barcelona, Uruguay ekibi CA Penarol'da forma giyen 18 yaşındaki defans oyuncusu ile 2,5 sezonluğuna anlaştı

    İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona, genç savunma oyuncusu 'yu kadrosuna kattı.

    Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Uruguay temsilcisi CA Penarol'da forma giyen 18 yaşındaki Bueno ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

    İspanya basınında yer alan haberlere göre Barcelona, futbolcu yetiştirme bedeli olarak CA Penarol'a 1 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek.

    Katalan ekibi, Uruguaylı Bueno'nun, sözleşmesinde belirtilen sayıda maçta forma giymesi halinde CA Penarol'a 5 milyon avro daha ek ödeme yapacak.

    1. 31 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:16
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