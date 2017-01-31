Barcelona'dan savunmaya takviye
Barcelona, Uruguay ekibi CA Penarol'da forma giyen 18 yaşındaki defans oyuncusu Santiago Bueno ile 2,5 sezonluğuna anlaştı
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona, genç savunma oyuncusu Santiago Bueno'yu kadrosuna kattı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Uruguay temsilcisi CA Penarol'da forma giyen 18 yaşındaki Bueno ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
İspanya basınında yer alan haberlere göre Barcelona, futbolcu yetiştirme bedeli olarak CA Penarol'a 1 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek.
Katalan ekibi, Uruguaylı Bueno'nun, sözleşmesinde belirtilen sayıda maçta forma giymesi halinde CA Penarol'a 5 milyon avro daha ek ödeme yapacak.
- 31 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 22:16
- Drogba'dan G.Saray açıklaması
Toplam 1
Yorum
Berkay Drogbaba Adamsın Reis :))
- Advocaat’a 7 soru
Toplam 51
Yorum
Djenkov Bu elimizdeki mevcut kadro ile 4-4-2oynayacaksın bu kadar basit madem 10 numaran yok başka türlü eldeki kadro iş yapmaz mümkün değil !!!
- Fikret Orman'dan Mehmet Ekici için flaş açıklama
Toplam 58
Yorum
objektif fikret orman m.ekici yi alamayınca sallamaya başladı.teyzesi halası değil futbolcuyla görüşseydinadam is-te-mi-yor.başından beri aynı yerde
Barcelona'dan savunmaya takviye haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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