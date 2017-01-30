 Barcelona’yı çıldırtan an! – Fotomaç – 30 Ocak 2017
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    30 Ocak 2017, Pazartesi
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    ’yı çıldırtan an!

    Barcelona’yı çıldırtan an!
    Milli oyuncumuz 'ın da son 22 dakika forma giydiği maçta Real Betis ile 1-1 berabere kalan 'da isyan var. Verilmeyen penaltı için hakeme uzun süre itiraz eden Barçalılar, Jordi Alba'nın da çizgiyi geçen topunda gol kararının verilmemesine büyük tepki gösterdi.
    1. 30 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:18
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