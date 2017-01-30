Barcelona’yı çıldırtan an!
Milli oyuncumuz Arda Turan'ın da son 22 dakika forma giydiği maçta Real Betis ile 1-1 berabere kalan Barcelona'da isyan var. Verilmeyen penaltı için hakeme uzun süre itiraz eden Barçalılar, Jordi Alba'nın da çizgiyi geçen topunda gol kararının verilmemesine büyük tepki gösterdi.
- 30 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:18
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
Yorum
sıfır a sıfır maç başlamadan önce sağa sola laf atan volkan maçtan sonraki hali :) aynen devam aziz yıldırımla 4. yıldız gelmedi ama fener 4 köşe oldu :D
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
Yorum
SPORCU2121 GÜRAYIN VOLKANA ATTIĞI GOL YERDEN GİTSE 50 TL YAZARDI HAVADAN GİTTİ 4 TL YAZDI
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
Yorum
fb dahaiyi hic dogrulmasin
Barcelona’yı çıldırtan an! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.