Arda attı Barça kazandı
İspanya Kral Kupası çeyrek final rövanş maçında Real Sociedad'ı 5-2 yenen Barcelona, yarı finalist oldu. Takımının 4. golünü atan Arda Turan, kariyer rekorunu geliştirdi.
İspanya Kral Kupası çeyrek final ilk maçında rakibini 9.5 yıl aradan sonra deplasmanda yenmeyi başararak sahadan 1-0 galip ayrılan Barcelona, Camp Nou'da rakibine gol yağdırdı. Katalan ekibi, sahadan 5-2 galip ayrılırken, 4. gol Arda Turan'dan geldi.
Barcelona, Denis Suarez'in 17. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona ererken; 55'te Messi'nin penaltı golü skoru 2-0'a getirdi.
62'te Juanmi'nin sayısı konuk ekibi ümitlendirse de; 2 dakika sonra Luis Suarez'in golü farkı tekrar 2'ye çıkardı. ÜWillian Jose, 73. dakika Real Sociedad adına sahneye çıktı: 3-2.
80'de bu kez Arda Turan ağları havalandırdı ve Barcelona'ıy 4-2 öne geçirdi. Takımının 14 Ocak'ta Las Palmas'ı 5-0 yendiği maçta 4. golü kaydeden ve toplam gol sayısını 12'ye çıkarak bir sezonda en çok gol sayısına ulaşan Arda Turan, bu rekorunu geliştirdi. Maçta son sözü 82. dakikada Denis Suarez söyledi ve Barcelona maçtan 5-2 galip ayrılarak yarı finale yükseldi.
- 27 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:38
- Mehmet Ekici transferinde Beşiktaş'la anlaştık
Toplam 26
Yorum
çelik90 ya kusura bakmayın da; mehmet ekici fener'e gelmek istiyor ama ayrılırken de vefalı davranıp trabzonspor'a bir şeyler kazandırmak istiyor...burada ipler tamamen fenerbahçe ve mehmet ekici'nin elinde. isteseler sene sonu için imza atarlar, siz hala yok beşiktaş ile anlaştık kafasındasınız. burada mehmet'in iyi niyeti suistimal ediliyor.
- Mehmet Ekici transferinde Beşiktaş'la anlaştık
Toplam 26
Yorum
alsın alsın gökhan inl.,tolgay,atiba,oguzhan,talisca,veli,necip bu kadar orta sahaya sahipken bir tane daha alsınlar.Sonra kulüpler neden batıyor?
- Mehmet Ekici transferinde Beşiktaş'la anlaştık
Toplam 26
Yorum
T.s61 Bu adamdan para kazanamasak para sen vericen başkan hiç kıvırma o zaman
Arda attı Barça kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.