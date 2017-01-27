 Arda attı Barça kazandı – Fotomaç – 27 Ocak 2017
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    27 Ocak 2017, Cuma
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    Arda attı Barça kazandı

    Arda attı Barça kazandı

    İspanya Kral Kupası çeyrek final rövanş maçında Real Sociedad'ı 5-2 yenen Barcelona, yarı finalist oldu. Takımının 4. golünü atan , kariyer rekorunu geliştirdi.

    İspanya Kral Kupası çeyrek final ilk maçında rakibini 9.5 yıl aradan sonra deplasmanda yenmeyi başararak sahadan 1-0 galip ayrılan Barcelona, Camp Nou'da rakibine gol yağdırdı. Katalan ekibi, sahadan 5-2 galip ayrılırken, 4. gol 'dan geldi.

    Barcelona, Denis Suarez'in 17. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona ererken; 55'te Messi'nin penaltı golü skoru 2-0'a getirdi.

    62'te Juanmi'nin sayısı konuk ekibi ümitlendirse de; 2 dakika sonra Luis Suarez'in golü farkı tekrar 2'ye çıkardı. ÜWillian Jose, 73. dakika Real Sociedad adına sahneye çıktı: 3-2.

    80'de bu kez Arda Turan ağları havalandırdı ve Barcelona'ıy 4-2 öne geçirdi. Takımının 14 Ocak'ta Las Palmas'ı 5-0 yendiği maçta 4. golü kaydeden ve toplam gol sayısını 12'ye çıkarak bir sezonda en çok gol sayısına ulaşan Arda Turan, bu rekorunu geliştirdi. Maçta son sözü 82. dakikada Denis Suarez söyledi ve Barcelona maçtan 5-2 galip ayrılarak yarı finale yükseldi.

    1. 27 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:38
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