 Messi için flaş iddia – Fotomaç – 22 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Ocak 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Messi için flaş iddia

    Messi için flaş iddia
    Uzun süredir 'daki geleceği tartışma konusu olan Lionel Messi için vatandaşı Tevez'den çarpıcı sözler... Arjantinli futbolcu, "Messi'nin Barcelona ile ilişkisi kolay bitmez. Ancak biterse yalnızca Newells'a dönmek için oradan ayrılır" dedi.
    1. 22 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:32
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Messi için flaş iddia haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.