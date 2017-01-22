Messi için flaş iddia
Uzun süredir Barcelona'daki geleceği tartışma konusu olan Lionel Messi için vatandaşı Tevez'den çarpıcı sözler... Arjantinli futbolcu, "Messi'nin Barcelona ile ilişkisi kolay bitmez. Ancak biterse yalnızca Newells'a dönmek için oradan ayrılır" dedi.
- 22 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:32
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'ın bileği 'BÜK'üldü
Toplam 40
Yorum
HASAN rahmetli özhan canaydın ali aydın a hakemliği nasıl bıraktırdıysa bu yönetim cüneyt çakır a hakemliği bıraktırsın.hoca istifa.
- G.Saray'ın bileği 'BÜK'üldü
Toplam 40
Yorum
UA CÜNEYT ÇAKIR SAYEESİNDE TAKIM YENİLDİ YA HOCA HİÇMİ SUÇU YOK.HOCA İSTİFA.
- "Türkiye'de hakemlik şansı kalmamıştır"
Toplam 52
Yorum
HAKKI CÜNEYT ÇAKIR İSTİFA ETMEN LAZIM ADAMSAN.
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