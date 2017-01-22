Futbolu Barça'da bırakmak istiyorum
Arda net konuştu: Buradan ayrılmayacağım
Barcelona'da forma giyen milli oyuncumuz Arda Turan birçok konu hakkında önemli açıklamalar yaptı. "Sadece kendim için değil ülkem için de buradayım" diyen Arda, "33 yaşına kadar kontratım var ve burada çok mutluyum. Kısmet olursa kariyerimi burada bitirmek isterim" diye konuştu.
- 22 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:20
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'ın bileği 'BÜK'üldü
Toplam 40
Yorum
HASAN rahmetli özhan canaydın ali aydın a hakemliği nasıl bıraktırdıysa bu yönetim cüneyt çakır a hakemliği bıraktırsın.hoca istifa.
- G.Saray'ın bileği 'BÜK'üldü
Toplam 40
Yorum
UA CÜNEYT ÇAKIR SAYEESİNDE TAKIM YENİLDİ YA HOCA HİÇMİ SUÇU YOK.HOCA İSTİFA.
- "Türkiye'de hakemlik şansı kalmamıştır"
Toplam 52
Yorum
HAKKI CÜNEYT ÇAKIR İSTİFA ETMEN LAZIM ADAMSAN.
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