 Futbolu Barça'da bırakmak istiyorum – Fotomaç – 22 Ocak 2017
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    22 Ocak 2017, Pazar
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    Futbolu Barça'da bırakmak istiyorum

    Futbolu Barça'da bırakmak istiyorum

    Arda net konuştu: Buradan ayrılmayacağım

    'da forma giyen milli oyuncumuz Arda Turan birçok konu hakkında önemli açıklamalar yaptı. "Sadece kendim için değil ülkem için de buradayım" diyen Arda, "33 yaşına kadar kontratım var ve burada çok mutluyum. Kısmet olursa kariyerimi burada bitirmek isterim" diye konuştu.
    1. 22 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:20
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