Arda turan için servet
İsmi uzun süredir Çin ekipleriyle anılan Arda Turan ile ilgili hareketli günler yaşanıyor.
Yıldız futbolcunun menajeri Ahmet Bulut, Barcelonalı idarecilere Çin'den teklif geleceğini söylerken, Guangzhou'nun İspanyol ekibine 50 milyon euro bonservis bedeli önereceği ileri sürüldü. Barça'nın teklifi kabul etmesi halinde ise 29 yaşındaki milli oyuncunun da yıllık 20 euroluk bir anlaşmaya imza atacağı iddia edildi. En fazla kazanan Türk futbolcu unvanını elinde bulunduran Arda, Çin ekibiyle sözleşme yapması durumunda kendi rekorunu kıracak.
- 18 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:38
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- İdeye’den yeşil ışık
Toplam 6
Yorum
ababa DEM BA BA ve GOMESİ UNUTTURUR....Kalan17 Maçta GOL KRALI OLUR..SEYREDENLER BİLİR en az 20 GOL ATAR.Menejeri MENDES DEĞİLSE ALMAZ BİZİMKİLER.
- 'Hepiniz tetikçisiniz'
Toplam 85
Yorum
fener yuh ulan körmüsün penaltı değil diyorsun
- Barcelona tek başına Süper Lig'i geçti!
Toplam 4
Yorum
fakirrrrrr aynen dun osmanlı bjk maçındaydım bilet fiyatı 65 lira o stada gitmk ayrı bir zulum yani bir maça gitmek 100 lira butrbun dolmazzzzzz
Arda turan için servet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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