 Arda turan için servet – Fotomaç – 18 Ocak 2017
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    18 Ocak 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    için servet

    Arda turan için servet

    İsmi uzun süredir Çin ekipleriyle anılan ile ilgili hareketli günler yaşanıyor.

    Yıldız futbolcunun menajeri , Barcelonalı idarecilere Çin'den teklif geleceğini söylerken, Guangzhou'nun İspanyol ekibine 50 milyon euro bonservis bedeli önereceği ileri sürüldü. Barça'nın teklifi kabul etmesi halinde ise 29 yaşındaki milli oyuncunun da yıllık 20 euroluk bir anlaşmaya imza atacağı iddia edildi. En fazla kazanan Türk futbolcu unvanını elinde bulunduran Arda, Çin ekibiyle sözleşme yapması durumunda kendi rekorunu kıracak.
    1. 18 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:38
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