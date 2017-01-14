 Messi onlarla yıldız! – Fotomaç – 14 Ocak 2017
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    14 Ocak 2017, Cumartesi
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    onlarla yıldız!

    Messi onlarla yıldız!

    Barça'daki geleceği tartışılan için ilginç sözler...

    Barcelonalı yönetici Pere Gratacos, yıldız futbolcu için şu açıklamaları yaptı: " sadece Messi sayesinde buralarda değil. O çok önemli bir oyuncu ama bizim başarımız tüm takıma ait. Neymar, Suarez, Iniesta, Pique ve diğerleri olmadan bu kadar iyi bir futbolcu olamazdı."
    1. 14 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:21
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