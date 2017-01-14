Messi'yi eleştiren yönetici kovuldu
Barcelona'da, Arjantinli yıldız oyuncu Messi hakkında yaptığı açıklamadan dolayı İspanya Futbol Federasyonu ile ilişkilerden sorumlu yöneticinin görevine son verildi.
Barcelona Kulübü, İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) ile ilişkilerden sorumlu yöneticisi Pere Gratacos'un görevine son verdiğini duyurdu.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, RFEF'in binasında yapılan İspanya Kral Kupası çeyrek final kura çekimi sonrasında Gratacos'un bir televizyon kanalına demeç vermesi nedeniyle görevinden alındığı bildirildi.
İspanyol temsilcisi, Gratacos'un söz konusu demeçte kulüple bağdaşmayan, kişisel görüşlerini söylediğini vurguladı. Ayrıca, Gratacos'un görevden alınma kararını veren Barcelona Sportif Direktörü Albert Soler'in bundan sonra RFEF ile ilişkilerden de sorumlu olacağı kaydedildi.
Kral Kupası çeyrek final kura çekiminin ardından bir televizyon kanalına açıklama yapan Gratacos, Barcelonalı futbolcu Lionel Messi hakkındaki bir soruya "Messi, takımın en önemli futbolcusu ama sadece o yok. Tüm takım önemli. Neymar, Iniesta, Suarez veya Pique olmasa Messi bu kadar büyük olmazdı." cevabını vermişti.
Öte yandan Messi'nin Barcelona ile 30 Haziran 2018'de dolacak sözleşmesinin uzatılması için taraflar arasında görüşmeler devam ediyor. Barcelona Teknik Direktörü Luis Enrique, bu konuyla ilgili, "Messi'nin sözleşmesini yenilerken çok rahat olmak gerekir. Müzakerelerin ritmini o ve kulüp belirleyecek." ifadesini kullandı.
- 14 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:52
- Trabzonspor'dan şahane başlangıç
Toplam 13
Yorum
Ahmet Can Üçüncüsü Ersun Abdülkadiri de bir an önce takıma monte et. Yusuf yazıcıyı yalandan bir yarı oynatmadın. Abdülkadire 3 maç üst üste şans ver
- Trabzonspor'dan şahane başlangıç
Toplam 13
Yorum
Ahmet Can İkincisi Ersun Sahada dökülen bursanın golünün pasını veren sarı kartlı ndoye ikinci yarı nasıl sahaya çıkar. Ben çıkarmazdım.
- Trabzonspor'dan şahane başlangıç
Toplam 13
Yorum
Ahmet Can Birincisi o nasıl kırmızı karttı adam yerden kalkmayınca daha önce vermediği sarıyı gösterdi.
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