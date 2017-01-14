 Arda'nın rekor gecesi – Fotomaç – 14 Ocak 2017
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    14 Ocak 2017, Cumartesi
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    Arda'nın rekor gecesi

    Arda'nın rekor gecesi

    La Liga'da Barcelona, sahasında Las Palmas'ı 5-0 mağlup etti. Barcelona formasıyla bu sezon 12. golünü atarak resmi maçlarda bir sezonda en çok gol attığı sezonuna ulaştı.

    Barcelona, La Liga'nın 18. haftasında sahasında Leganes'i ağırladı. Camp Nou'daki maçta gol perdesini 14. dakikada Luis Suarez açtı. ilk yarısı 1-0 biten karşılaşmanın ikinci 45 dakikasında 4 gol birden vardı.
    Messi 52'de farkı 2'ye çıkardı. Luis Suarez 57'de kendisinin 2 takımının 3. golünü attı.
    ARDA KENDİ REKORUNU SOLLADI
    Dakikalar 59'u gösterdiğinde sahneye Arda Turan çıktı ve skoru 4-0'a getiren golü attı. Arda Turan bu sezon Barcelona formasıyla 12. golünü atarak resmi maçlarda bir sezonda en çok gol attığı sezonuna ulaştı. Arda, 2008/09 ve 2009/10 sezonlarını Galatasaray formasıyla 11'er golle tamamlamıştı. Atletico Madrid'de en golcü sezonunu 2013/14 sezonunda 9 gole ulaşan milli golcü, Katalan ekibinde henüz 18. haftadabu rakamları geride bırakmayı başardı.
    Camp Nou'da maçın skorunu 80. dakikada Aleix Vidal belirledi: 5-0.
    1. 14 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:33
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