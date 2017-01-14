Arda'nın rekor gecesi

Barcelona, La Liga'nın 18. haftasında sahasında Leganes'i ağırladı. Camp Nou'daki maçta gol perdesini 14. dakikada Luis Suarez açtı. ilk yarısı 1-0 biten karşılaşmanın ikinci 45 dakikasında 4 gol birden vardı.

Messi 52'de farkı 2'ye çıkardı. Luis Suarez 57'de kendisinin 2 takımının 3. golünü attı.

ARDA KENDİ REKORUNU SOLLADI

Dakikalar 59'u gösterdiğinde sahneye Arda Turan çıktı ve skoru 4-0'a getiren golü attı. Arda Turan bu sezon Barcelona formasıyla 12. golünü atarak resmi maçlarda bir sezonda en çok gol attığı sezonuna ulaştı. Arda, 2008/09 ve 2009/10 sezonlarını Galatasaray formasıyla 11'er golle tamamlamıştı. Atletico Madrid'de en golcü sezonunu 2013/14 sezonunda 9 gole ulaşan milli golcü, Katalan ekibinde henüz 18. haftadabu rakamları geride bırakmayı başardı.

Camp Nou'da maçın skorunu 80. dakikada Aleix Vidal belirledi: 5-0.