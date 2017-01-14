Arda'nın rekor gecesi
La Liga'da Barcelona, sahasında Las Palmas'ı 5-0 mağlup etti. Arda Turan Barcelona formasıyla bu sezon 12. golünü atarak resmi maçlarda bir sezonda en çok gol attığı sezonuna ulaştı.
Barcelona, La Liga'nın 18. haftasında sahasında Leganes'i ağırladı. Camp Nou'daki maçta gol perdesini 14. dakikada Luis Suarez açtı. ilk yarısı 1-0 biten karşılaşmanın ikinci 45 dakikasında 4 gol birden vardı.
Messi 52'de farkı 2'ye çıkardı. Luis Suarez 57'de kendisinin 2 takımının 3. golünü attı.
ARDA KENDİ REKORUNU SOLLADI
Dakikalar 59'u gösterdiğinde sahneye Arda Turan çıktı ve skoru 4-0'a getiren golü attı. Arda Turan bu sezon Barcelona formasıyla 12. golünü atarak resmi maçlarda bir sezonda en çok gol attığı sezonuna ulaştı. Arda, 2008/09 ve 2009/10 sezonlarını Galatasaray formasıyla 11'er golle tamamlamıştı. Atletico Madrid'de en golcü sezonunu 2013/14 sezonunda 9 gole ulaşan milli golcü, Katalan ekibinde henüz 18. haftadabu rakamları geride bırakmayı başardı.
Dakikalar 59'u gösterdiğinde sahneye Arda Turan çıktı ve skoru 4-0'a getiren golü attı. Arda Turan bu sezon Barcelona formasıyla 12. golünü atarak resmi maçlarda bir sezonda en çok gol attığı sezonuna ulaştı. Arda, 2008/09 ve 2009/10 sezonlarını Galatasaray formasıyla 11'er golle tamamlamıştı. Atletico Madrid'de en golcü sezonunu 2013/14 sezonunda 9 gole ulaşan milli golcü, Katalan ekibinde henüz 18. haftadabu rakamları geride bırakmayı başardı.
Camp Nou'da maçın skorunu 80. dakikada Aleix Vidal belirledi: 5-0.
- 14 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 20:33
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Galatasaray farklı kazandı
Toplam 1
Yorum
1905 Oyuncu almayın hoca alın hoca
- İşte Galatasaray'ın 11'i
Toplam 10
Yorum
1905 Konyalılar biraz becerikli olsalardı maç 3-0 dı . Devre bitti tek şutumuz yok.
- 1 numara Kanarya’da
Toplam 4
Yorum
fener123 futbolda neden yıldız oyunca alamıyoruz ben onu anlayamadım basketbol kadromuza bakıyom yıldızlar karması gibi çok güçlü kadromuz var
Arda'nın rekor gecesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.