 Arda için müthiş iddia! – Fotomaç – 14 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Ocak 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Arda için müthiş iddia!

    Arda için müthiş iddia!
    'da oynayan ile ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. İsmi Çin kulüpleriyle anılan yıldız futbolcunun, 'nın teklifini kabul ettiği ileri sürüldü. Barça'da son dönemde şans bulamayan 29 yaşındaki futbolcunun yıllık 20 milyon euro'ya Çin ekibine imza atacağı iddia edildi.
    1. 14 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:46
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Arda için müthiş iddia! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.