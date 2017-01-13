Barcelona Lallana'nın peşinde
Barcelona, İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Liverpool'un en önemli parçası Adam Lallana'nın peşinde.
Milli yıldızımız Arda Turan'ın da forma giydiği Barcelona, Liverpool'un yıldızı Adam Lallana ile ilgileniyor. The Times'ın haberine göre hücumcu orta saha arayışında olan Barcelona, bu sezon Liverpool'da harika bir performans sergileyen Adam Lallana'yı kadroya katma hedefinde.
JUVENTUS VE PSG'DE İSTİYOR
Adam Lallana'yı isteyen tek kulüp Barcelona değil. Juventus ve PSG'de Liverpool'un süper yıldızı ile ilgileniyor. Bu sezon şampiyonluk mücadelesi veren lider Chelsea'nın 5 puan gerisinde olan Liverpool'un dünya devlerinin bu isteklerine ne yanıt vereceği merak konusu.
HARİKA BİR SEZON GEÇİRİYOR
Bu sezon İngiltere Premier Lig'de 18 maçta forma giyen Adam Lallana, 7 gol 7 asistlik bir performans sergiledi. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde de İngiltere Milli Takımı ile 2 maça çıkan Lallana, 2 gol atma başarısı gösterdi.
- 13 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:23
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Toplam 5
Yorum
MUSTAFA Gs ın acaba bu adamı alabileceğine hiç inanan varmı.Azıcık iş ciddiye binse 2. İbrahimoviç vakası olurdu.
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Toplam 20
Yorum
metin dolunay haaaaaaaaa ahrikaısn fotomaç tarihe geçecke bir şey bu gs geçmiş peh
- Maicon operasyonu
Toplam 6
Yorum
yasin maicon hani gelse ...çok flahs transfer olur...mütmiş biroyuncu level atlatır...
Barcelona Lallana'nın peşinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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