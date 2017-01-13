 Barcelona Lallana'nın peşinde – Fotomaç – 13 Ocak 2017
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    13 Ocak 2017, Cuma
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    Barcelona Lallana'nın peşinde

    Barcelona Lallana'nın peşinde

    Barcelona, İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Liverpool'un en önemli parçası 'nın peşinde.

    Milli yıldızımız Arda Turan'ın da forma giydiği Barcelona, Liverpool'un yıldızı ile ilgileniyor. The Times'ın haberine göre hücumcu orta saha arayışında olan Barcelona, bu sezon Liverpool'da harika bir performans sergileyen Adam Lallana'yı kadroya katma hedefinde.

    JUVENTUS VE PSG'DE İSTİYOR

    Adam Lallana'yı isteyen tek kulüp Barcelona değil. Juventus ve PSG'de Liverpool'un süper yıldızı ile ilgileniyor. Bu sezon şampiyonluk mücadelesi veren lider Chelsea'nın 5 puan gerisinde olan Liverpool'un dünya devlerinin bu isteklerine ne yanıt vereceği merak konusu.

    HARİKA BİR SEZON GEÇİRİYOR

    Bu sezon İngiltere Premier Lig'de 18 maçta forma giyen Adam Lallana, 7 gol 7 asistlik bir performans sergiledi. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde de İngiltere Milli Takımı ile 2 maça çıkan Lallana, 2 gol atma başarısı gösterdi.

    1. 13 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:23
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