 Barcelona çeyrek finalde! – Fotomaç – 12 Ocak 2017
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    12 Ocak 2017, Perşembe
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    çeyrek finalde!

    Barcelona çeyrek finalde!

    'nda 'yu eleyen çeyrek finale yükseldi.

    Kupanın son 16 turundaki zorlu eşleşmede turu geçen taraf oldu.

    Katalan takımı, ilk maçta deplasmanda 2-1 yenildiği 'yu sahasında oynadığı rövanşta 3-1 yenmeyi başardı. Maçın 35. dakikasında Luis Suarez ile 1-0 öne geçen Barcelona, ilk yarıyı bu skorla kapattı. İkinci yarıya hızlı başlayan Barcelona, 48. dakikada Neymar'ın penaltıdan attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Athletic Bilbao 51. dakikada Saborit'in golüyle skoru 2-1'e getirerek tur şansını eşitledi. Barcelona, 79. dakikada Lionel Messi'nin serbest vuruştan kaydettiği golle rakibine karşı bir kez daha 2 farklı üstünlük yakaladı. İlerleyen dakikalarda başka önemli pozisyon olmayınca maçı 3-1 kazanan Barcelona, adını çeyrek finale yazdırdı.

    Barcelona'da forma giyen milli futbolcu Arda Turan, teknik direktör Luis Enrique'nin tercihiyle Athletic Bilbao maçında yedekte oturup 89. dakikada Andres İniesta'nın yerine oyuna girdi.

    Uruguaylı Luis Suarez ise Barcelona formasıyla 100. golünü bu karşılaşmada attı. "Üç diş" lakaplı Messi-Suarez-Neymar üçlüsünün Barcelona'da beraber oynadıklarından itibaren attığı toplam gol sayısı ise 302'ye çıktı.

    1. 12 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:37
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