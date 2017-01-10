Arda’dan All-Star destek
Barcelona'da oynayan Arda Turan'dan NBA'deki temsilcilerimize destek çağrısı. Milli yıldız, twitter hesabından paylaştığı mesajda "Kardeşlerimize sonsuz destek. Elbirliğiyle..." ifadelerini kullanarak, All-Star oylamasında New Orleans'ta oynayan Ömer Aşık ve Philadelphia forması giyen Ersan İlyasova'ya destek istedi.
- 10 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 21:53
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye kötü haber
Toplam 16
Yorum
Fb hadi abim Sneijder_W. bilgi birikimlerinide al git.... Gese haberlerine hadi
- Galatasaray Suudi Arabistan'da dağıldı
Toplam 49
Yorum
Yapmaa El ittifak ney nannnnn
- Galatasaray Suudi Arabistan'da dağıldı
Toplam 49
Yorum
Fb gscikler adam haklı dağılın kupanızın paslarını temizleyin
Arda’dan All-Star destek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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