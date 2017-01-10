 Arda’dan All-Star destek – Fotomaç – 10 Ocak 2017
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    10 Ocak 2017, Salı
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    Arda’dan All-Star destek

    Arda’dan All-Star destek
    'da oynayan 'dan NBA'deki temsilcilerimize destek çağrısı. Milli yıldız, twitter hesabından paylaştığı mesajda "Kardeşlerimize sonsuz destek. Elbirliğiyle..." ifadelerini kullanarak, All-Star oylamasında New Orleans'ta oynayan Ömer Aşık ve Philadelphia forması giyen Ersan İlyasova'ya destek istedi.
    1. 10 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 21:53
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