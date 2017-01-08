Arda Turan’a 17 milyon euro

Barcelona'da forma giyen ve senelik 8 milyon euro kazanan Arda Turan'a Çin'den gelen teklifin detayları ortaya çıktı.

Milli oyuncuya teklife bulunan Çin ekiplerinin senelik 17 milyon euro önerdiği öğrenildi. 29 yaşındaki futbolcunun ise teklifleri hiç düşünmeden reddettiği ve Katalan ekibinde kalmak istediğini söylediği belirtildi. İspanyol ekibinde teknik direktör Luis Enrique'nin de "Takımda kalmasını istiyorum" dediği Arda, son dönemde taraftarların da sevdiği isimler arasına girdi.