 Arda Turan’a 17 milyon euro – Fotomaç – 08 Ocak 2017
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    08 Ocak 2017, Pazar
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    ’a 17 milyon euro

    Arda Turan’a 17 milyon euro

    'da forma giyen ve senelik 8 milyon euro kazanan 'a Çin'den gelen teklifin detayları ortaya çıktı.

    Milli oyuncuya teklife bulunan Çin ekiplerinin senelik 17 milyon euro önerdiği öğrenildi. 29 yaşındaki futbolcunun ise teklifleri hiç düşünmeden reddettiği ve Katalan ekibinde kalmak istediğini söylediği belirtildi. İspanyol ekibinde teknik direktör Luis Enrique'nin de "Takımda kalmasını istiyorum" dediği Arda, son dönemde taraftarların da sevdiği isimler arasına girdi.
    1. 08 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:32
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