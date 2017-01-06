 Bilbao, 'Barça'ladı! – Fotomaç – 06 Ocak 2017
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    06 Ocak 2017, Cuma
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    Bilbao, 'Barça'ladı!

    Bilbao, 'Barça'ladı!

    , İspanya Kral Kupası son 16 turu ilk maçında, konuk ettiği 'yı 2-1 mağlup etti.

    Ev sahibi , 25. dakikada Aduriz ve 28. dakikada Inaki Williams'ın kaydettiği gollerle soyunma odasına 2-0 üstün gitti.

    , Messi'nin 52. dakikada serbest vuruştan attığı golle farkı bire indirdi. Raul Garcia'nın 74, Iturraspe'nin de 80. dakikada gördüğü kırmızı kartla 9 kişi kalan Athletic Bilbao, sahadan 2-1 galip ayrılmayı başardı.

    Bask ekibi böylece ligde 6, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 ve Kral Kupası'nda 2 olmak üzere son 10 resmi maçını kaybetmeyen Barcelona'nın serisini noktaladı.

    Barcelona, 11 Ocak'taki rövanş karşılaşmasında Athletic Bilbao'yu ağırlayacak.

    1. 06 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 03:22
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