Bilbao, 'Barça'ladı!
Athletic Bilbao, İspanya Kral Kupası son 16 turu ilk maçında, konuk ettiği Barcelona'yı 2-1 mağlup etti.
Ev sahibi Athletic Bilbao, 25. dakikada Aduriz ve 28. dakikada Inaki Williams'ın kaydettiği gollerle soyunma odasına 2-0 üstün gitti.
Barcelona, Messi'nin 52. dakikada serbest vuruştan attığı golle farkı bire indirdi. Raul Garcia'nın 74, Iturraspe'nin de 80. dakikada gördüğü kırmızı kartla 9 kişi kalan Athletic Bilbao, sahadan 2-1 galip ayrılmayı başardı.
Bask ekibi böylece ligde 6, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 ve Kral Kupası'nda 2 olmak üzere son 10 resmi maçını kaybetmeyen Barcelona'nın serisini noktaladı.
Barcelona, 11 Ocak'taki rövanş karşılaşmasında Athletic Bilbao'yu ağırlayacak.
- 05 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:27
- Sürpriz transfer hamlesi!
Toplam 19
Yorum
Q 7 BU ADAM GÖKHAN ZANI'N URUGUAY VERSİYONUYMUŞ AŞI TENDOMLARINDAN AMELIYAT OLMUŞ YEDİ AYDIR FUTBOL OYNAMIYORMUŞ...YÖNETİM BAŞKAN ERSUN HOCAM BU TAKIM ILK YARI SADECE 12 GOL ATMIŞ SIZ SON VURUŞLARI ÇOK IYI EN AZ IKI TANE SANTRAFOR ALINMASI GEREKIRKEN SEN 7 AYDIR OYNAMAMIS SAKATLIGIYLA UNLU DEFANS FUTBOLCUSU ALIYORSUN BIR HAFTA SONRA MACA CIKACAKSIN HAZIRLIK KAMPINDA HALA SANTRAFORUN YOK NAPMAYA CALIŞIYORSUNUZ ALLAH AŞKINA YA 50. YILDA 12 GOL ATMIŞ BU GARIBANLARALA MI ŞAMPIYON OLUCAKSINIZ
- F.Bahçe, Karavayev'i resmen açıkladı
Toplam 7
Yorum
CINO neden lazim degil kardesim LENS in yedegimi var bence dogru transfer
- Cimbom yine kayıp!
Toplam 1
Yorum
Aslan BIR YILI ERGIN BEYI KAPRISLERINE KURBAN ETTIK
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