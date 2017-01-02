''Çin’i konuştuk''
Mustafa Denizli, Arda Turan'a Çin'den teklif geldiğini ve bunu Arda ile konuştuklarını söyledi. NTV Spor'da yayınlanan 90+ programına konuşan Denizli, El Clasico için İspanya'ya gittiğini ve maçtan sonra Arda ile konuştuklarını söyledi. Çin'den çok yüksek bir teklif alan Arda'ya, Türkiye'de oynasaydı "Hiç düşünmeden git" diyeceğini belirten Denizli, "Arda bir sosyal sorumluluk projesidir. Barcelona'da kalmalı" dedi.
- 02 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:14
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''TFF'nin hukuk kurulları Beşiktaşlı''
Toplam 31
Yorum
Sürahi Pardon hangi başarısızlıktan bahsediyoruz ?
- Advocaat paniği
Toplam 11
Yorum
Gerçek budur Zico , Ersun Yanal , Aykut Kocaman, bunlar hepsi de başarılı ve devam etselerdi daha da başarılı olacak hocalardı.Neden gönderildiler ?
- Advocaat paniği
Toplam 11
Yorum
Avrupa Avrupa liginde kaç maç yaptı kaç puan topladıı ve kimleri yendi Abdullah avcı , onu da bi söyle de daha başarılı mı bakalım ?
''Çin’i konuştuk'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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