 ''Çin’i konuştuk'' – Fotomaç – 02 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Ocak 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    ''Çin’i konuştuk''

    ''Çin’i konuştuk''
    , 'a Çin'den teklif geldiğini ve bunu Arda ile konuştuklarını söyledi. NTV Spor'da yayınlanan 90+ programına konuşan Denizli, El Clasico için İspanya'ya gittiğini ve maçtan sonra Arda ile konuştuklarını söyledi. Çin'den çok yüksek bir teklif alan Arda'ya, Türkiye'de oynasaydı "Hiç düşünmeden git" diyeceğini belirten Denizli, "Arda bir sosyal sorumluluk projesidir. 'da kalmalı" dedi.
    1. 02 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:14
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ''Çin’i konuştuk'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.