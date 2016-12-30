Arda Turan'dan Çin açıklaması
Barcelona'da oynayan milli futbolcu Arda Turan, Çin'e transfer olacağı yönünde çıkan haberleri yalanladı. Arda Turan, Burak Yılmaz ve Emre Belözoğlu ile birlikte NTV Spor'da yayınlanan bir programa konuk oldu.
Milli futbolcu Arda Turan, transfer iddialarına açıklık getirerek, "Çin'den teklif geldiği söyleniyor ama bize teklif yok. Yani bizim haberimiz olmaz böyle şeylerden. Kulüp konuşursa konuşur. Barcelona'dan çok memnunum. Onlar da memnun. 33 yaşıma kadar kontratım var" dedi.
Milli futbolcu Arda Turan, transfer iddialarına açıklık getirerek, "Çin'den teklif geldiği söyleniyor ama bize teklif yok. Yani bizim haberimiz olmaz böyle şeylerden. Kulüp konuşursa konuşur. Barcelona'dan çok memnunum. Onlar da memnun. 33 yaşıma kadar kontratım var" dedi.
- 30 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 02:16
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Mehmet Ekici'yi satmayın"
Toplam 22
Yorum
EKO BENCE TAKIMDA KALMALI DAHA İYİSİ VARSA ALINMALI YOKSA NİYE SATILSIN ŞİMDİDEN UZATIN SÖZLEŞMEYİ. BAŞKA BİR OYUNCUYA TEKLİF VAR MI? Bİ BAKIN İSTERSENİZ
- G.Saray'da yaprak dökümü sürüyor
Toplam 10
Yorum
db Masallah devamida gelir isallah. Ha gayret Yasin ve Sabri yide bekliyoruz.
- Cavcav, Ahmet Çalık için ‘takım’ istedi
Toplam 30
Yorum
Sançev Bu kim ya Sinan Tolga para mesi mi bu ya bu adama dur demek lazım
Arda Turan'dan Çin açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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