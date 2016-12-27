Neymar'dan 'Altın Top Ödülü' yorumu
Barcelona'nın Brezilyalı futbolcusu Neymar "Sadece bir kişi Altın Top Ödülü'nü kazanabilir, o da Messi" dedi.
Barcelona'nın Brezilyalı futbolcusu Neymar, Altın Top Ödülü'nü alabilecek tek kişinin takım arkadaşı Lionel Messi olduğunu söyledi.
İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) internet sitesinde yer alan röportajında Messi'den övgüyle bahseden Neymar, "Futbolu, Altın Top Ödülü kazanmak adına değil, mutlu olmak ve sevdiğim için oynuyorum. Tabii ki ödülü kazanmak isterim ama bunun için kendimi parçalamam. Bu ödül, çalışmalarınızın ve performansınızın bir sonucudur. Sadece bir kişi Altın Top Ödülü'nü kazanabilir, o da Messi." ifadelerini kullandı.
Barcelona'da mutlu olduğunu vurgulayan 24 yaşındaki futbolcu, "Burada kendimi çok iyi hissediyorum. Evimde gibiyim. Takım arkadaşlarım ve antrenörüm kendi oyunumu oynamama imkan tanıyor. Hayran olduğum iki isim Messi ve Suarez ile oynamak benim için bir gurur. Sadece takım arkadaşı değiliz, aynı zamanda dostuz. Birbirimizi iyi tanıyoruz ve birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Uzun yıllar Barcelona'da kalmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Bu sezon Barcelona'da 18 maça çıkan Neymar, 6 gol atıp 14 asist yaptı.
- 27 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 11:47
- Sow attığını vuruyor
Toplam 8
Yorum
fb44_ alex gibi sende kalbimize ve aklımıza kazındın musa sow... bu taraftar seni hiçbir zaman unutmayacak
- Alman basınından Podolski için flaş iddia
Toplam 4
Yorum
duran hemen satsınlar hatta semihide hediye olarak versınler
- Sneijder ve Podolski şaşkın
Toplam 10
Yorum
duran tabi gitmezler böyle yağlı kulub bırakılırmı türkiyede zaten futbol iyi oynanmıyor burda çok rahatlar
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