 Arda’nın aklı karıştı – Fotomaç – 26 Aralık 2016
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    26 Aralık 2016, Pazartesi
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    Arda’nın aklı karıştı

    Arda’nın aklı karıştı
    'da forma giyen milli yıldızımız Arda Turan'ın, Guanzhou'dan aldığı teklif kafasını karıştırdı. Barça'dan yıllık 8 milyon euro kazanan Arda'nın, Çin ekibinin senelik 18 milyon dolarlık teklifini düşündüğü ve karar aşamasında olduğu iddia edildi.
    1. 26 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:08
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