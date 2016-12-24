 Arda için flaş iddia – Fotomaç – 24 Aralık 2016
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    24 Aralık 2016, Cumartesi
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    Arda için flaş iddia

    Arda için flaş iddia
    İspanyol El Mundo Deportivo Gazetesi, Barcelona'da forma giyen milli oyuncu için flaş bir iddia ortaya attı. Yıldız futbolcunun satılacağı ileri sürülen haberde, "Çin'den gelen astronomik rakamlar Barcelona'nın bu transfere sıcak bakmasına neden oluyor" ifadeleri kullanıldı.
    1. 24 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:11
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