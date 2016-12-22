Arda, El Clasico'dan beri bir başka
İspanyol kulübü Barcelona'da oynayan milli futbolcu Arda Turan, sert eleştiriler aldığı Real Madrid karşılaşmasından bu yana çıktığı 3 maçta, 6 gol ve 2 asist üretti.
Bu sezon forma giydiği ilk 16 karşılaşmayı 5 gol ve 4 asistle tamamlayan Arda, 3 Aralık'taki Real Madrid mücadelesinden sonra sahaya çıktığı 3 maçta 6 gol attı, 2 de asist yaptı.
29 yaşındaki orta saha oyuncusu böylece 2016-2017 sezonunda oynadığı 19 müsabakada, 17 kez (11 gol, 6 asist) skora katkıda bulundu.
- Borussia Mönchengladbach maçında sahneye çıktı
Barcelona'nın, 6 Aralık'ta Borussia Mönchengladbach'ı 4-0 yendiği UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu son maçına damga vuran Arda Turan, birçok ilke de imza attı.
Karşılaşmayı 3 gol ve 1 asistle bitiren milli futbolcu, Rivaldo, Ronaldinho, Samuel Eto'o, Lionel Messi ve Neymar'ın ardından "Şampiyonlar Ligi tarihinde Barcelona'nın hat-trick yapan 6'ncı futbolcusu" unvanını elde etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3 gol ve üzeri atan 77'nci futbolcu olan Arda, bunu Tuncay Şanlı ve Burak Yılmaz'ın ardından başaran 3'üncü Türk oyuncu olarak da kayıtlara geçti.
Şampiyonlar Ligi'nde 6. haftanın en iyi futbolcusu da seçilen Arda, İspanyol basınına, performansıyla bir anlamda mesaj gönderdi.
- 3 maçta 2 hat-trick
Kariyerindeki tek "hat trick"i, Spor Toto Süper Lig 2007-08 sezonunun 33. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda Sivasspor'u 5-3 yendiği maçta yapan milli futbolcu, aralık ayında 2 defa 3 gol attı.
Barcelona'nın, La Liga'nın 15. haftasında Osasuna'yı 3-0 mağlup ettiği maçta 65 dakika sahada kalan ancak skora katkı yapamayan Arda, Borussia Mönchengladbach'tan sonra Hercules ağlarını da 3 kez havalandırdı.
Arda, Hercules'i 7-0 yendikleri İspanya Kral Kupası 4. tur rövanş karşılaşmasında 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
- 38 dakikada bir gol attı
2015 yazında 34 milyon avro karşılığında transfer olduğu Barcelona'daki ilk sezonunda, bin 170 dakika şans bulduğu 25 müsabakada 2 gol atan ve 4 asist yapan Arda, bu sezon daha yeni yıla gelmeden bin 231 dakika süre aldı.
2016-2017 sezonu başından bu yana ağları 11 defa sarsan orta saha oyuncusu, 111,9 dakikada bir gol attı. Son 3 karşılaşmada ise 229 dakika sahada kalan Arda, her 38,1 dakikaya gol sığdırdı.
Arda Turan'ın bu sezon Real Madrid karşılaşmasına kadar ve sonrasında sahip olduğu istatistikler şöyle:
Real Madrid maçıyla beraber
|Turnuva
|Maç sayısı
|Dakika
|Gol
|Asist
|La Liga
|10
|674
|2
|3
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|3
|72
|1
|-
|İspanya Kral Kupası
|1
|90
|-
|-
|İspanya Süper Kupası
|2
|166
|2
|1
|TOPLAM
|16
|1002
|5
|4
Real Madrid maçı sonrası
|Turnuva
|Rakip
|Dakika
|Gol
|Asist
|La Liga
|Osasuna
|65
|-
|-
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|Borussia Mönchengladbach
|74
|3
|1
|İspanya Kral Kupası
|Hercules
|90
|3
|1
|TOPLAM
|3
|229
|6
|2
- 22 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 13:28
- Kupaya tutundu
Toplam 8
Yorum
shaggy :) lan çomar, olucaktı türkçe bilmiyon değil o bilmiyorsun!! sen fenerlisin sanırım hamit josue sabriyi beğeniyorsun.
- İşte Ryan Babel'in geliş tarihi
Toplam 2
Yorum
gkhgny1907 yanınada yosi benayunu alında 8-0 ı yadedin :)) ttteeyy allahım ya :))
- Serdar Taşçı seferi
Toplam 4
Yorum
GELSİNNNN Defansa taş gibi transfer çok gerekli
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